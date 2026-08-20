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PRVI PUT U NEKOLIKO MESECI Kličko: Rusi napali kritične infrastrukturne objekte u Kijevu, mogući nestanci tople vode

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

20. 08. 2026. u 18:30

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RUSKA vojska ciljala kritični objekat infrastrukture u Kijevu prvi put u poslednjih nekoliko meseci, objavio je gradonačelnik ukrajinske prestonice Vitalij Kličko.

ПРВИ ПУТ У НЕКОЛИКО МЕСЕЦИ Кличко: Руси напали критичне инфраструктурне објекте у Кијеву, могући нестанци топле воде

Eugene KOTENKO / AFP / Profimedia

Prema njegovim rečima, stanovnici Desnjanskog i dela Dnjeprovskog okruga mogu da osete prekide u snabdevanju toplom vodom, napisao je Kličko na Telegramu.

On je rekao da stručnjaci rade na obnovi oštećene infrastrukture, prenosi Ukrinform.

Kako je objavljeno, Kijev je danas popodne već tri puta proglasio vazdušnu uzbunu zbog ruskih dronova.

Vlasti su upozorile na rad protivvazdušne odbrane.

Kako je saopšteno, trenutno pretnja i dalje postoji.

U Goloseivskom okrugu Kijeva, ostaci ruskog drona pali su na zgradu poslovnog centra, izazvali požar, u kojem je jedna osoba poginula, a dve povređene.

Takođe je bilo informacija o otpadcima bespilotnih letelica koji su pali na teritoriju nestambenih zgrada.

Tanjug

BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari

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