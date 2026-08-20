Svet

BESENT ZAPRETIO IRANU I NJEGOVIM SAVEZNICIMA: Tramp sprema nove ekonomske udare, Kina pod lupom Vašingtona

P. Đurđević

20. 08. 2026. u 18:42

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AMERIČKI ministar finansija Skot Besent izjavio je danas da će u ponedeljak održati konferenciju za novinare, na kojoj će najaviti šta će Sjedinjene Američke Države "tačno uraditi" po pitanju Irana.

БЕСЕНТ ЗАПРЕТИО ИРАНУ И ЊЕГОВИМ САВЕЗНИЦИМА: Трамп спрема нове економске ударе, Кина под лупом Вашингтона

CQ-Roll Call / Sipa USA / Profimedia

Besent je za CNBC najavio da će na konferenciji biti reči o potezima SAD, nakon što je američki predsednik Donald Tramp juče upozorio da će bilo koja zemlja koja pruži "bilo kakvu vrstu spasa Iranu" imati ekonomske posledice, dok SAD pokušavaju da reše rat koji su protiv te zemlje započele, zajedno sa Izraelom, pre skoro šest meseci, prenosi Rojters.

Foto: Tanjug/(AP Photo/Jacquelyn Martin)

- Mislim da tržišta nafte pogrešno tumače šta ovaj ekonomski pritisak znači. Imamo asimetrične informacije i nisam siguran zašto se (povećana) cena nafte pojavila u ovom trenutku - rekao je Besent.

Na pitanje da li bi SAD mogle da kazne i Kinu, zbog njenog poslovanja sa Iranom, Besent je rekao da je mnoge razgovore najbolje voditi u četiri oka.

- Uvereni smo da svi žele da se Ormuski moreuz ponovo otvori i da cene energije padnu. Imajte na umu da Kinezi dobijaju 50 odsto svoje energije iz zaliva. Dakle, bilo bi im od velike koristi da se pridruže programu - istakao je Besent.

(Tanjug)

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