Svet

RUSI ZGROMILI DVA BRODA PUNA NAORUŽANJA: Gori sve u Crnom moru, Ukrajinci uništeni

Симеуновић А. Милош

20. 08. 2026. u 18:48

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RUSKA vojska pogodila je dva teretna broda sa oružjem za ukrajinske vojnike u luci Černomorsk, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

РУСИ ЗГРОМИЛИ ДВА БРОДА ПУНА НАОРУЖАЊА: Гори све у Црном мору, Украјинци уништени

Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia

- Tokom dana, udarnim bespilotnim letelicama u luci Černomorsk pogođena su dva morska teretna broda sa municijom i vojnom opremom, kao i rezervoar sa gorivom i mazivima namenjenim Oružanim snagama Ukrajine - navodi se u saopštenju, prenose RIA Novosti.

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