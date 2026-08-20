RUSI ZGROMILI DVA BRODA PUNA NAORUŽANJA: Gori sve u Crnom moru, Ukrajinci uništeni
RUSKA vojska pogodila je dva teretna broda sa oružjem za ukrajinske vojnike u luci Černomorsk, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
- Tokom dana, udarnim bespilotnim letelicama u luci Černomorsk pogođena su dva morska teretna broda sa municijom i vojnom opremom, kao i rezervoar sa gorivom i mazivima namenjenim Oružanim snagama Ukrajine - navodi se u saopštenju, prenose RIA Novosti.
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