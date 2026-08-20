KIJEV TRAŽI JOŠ ORUŽJA, BRISEL OTVARA KASU: Evo šta Ukrajina hoće iz paketa od čak 90 milijardi evra
UKRAJINA od Evropske unije u okviru programa vojnog finansiranja vrednog 90 milijardi evra trenutno prvenstveno traži udarno naoružanje – bespilotne letelice, rakete i borbene avione, izjavio je danas portparol Evropske komisije Balaž Ujvari na brifingu u Briselu.
Prema njegovim rečima, za odbrambene potrebe do sada je izdvojeno 8,5 milijardi evra, a najveći deo tih sredstava namenjen je upravo nabavci raketa, dronova i borbenih aviona, jer je to naoružanje koje je zatražila ukrajinska strana.
- Ovaj proces predvodi Ukrajina. Njen zadatak je da odredi koje su joj sposobnosti potrebne, a mi zatim operativno obezbeđujemo sredstva - rekao je Ujvari.
On je naglasio da Kijev u svakom trenutku može da promeni svoje zahteve, u skladu sa potrebama na terenu.
Prema objašnjenju predstavnika Evropske komisije, kada Ukrajina dostavi zvanične ugovore za nabavku opreme, EK može da ih obradi u roku od nekoliko dana i usmeri sredstva za njihovu realizaciju.
Ujvari je dodao da će, nakon što od Ukrajine zvanično dobije spisak potrebne vojne opreme, Evropska komisija taj zahtev razmotriti u roku od nekoliko dana, nakon čega će Evropska unija moći da donese odluke o daljem finansiranju.
Program od 90 milijardi evra predstavlja jedan od najvećih finansijskih mehanizama Evropske unije namenjenih podršci Ukrajini. Sredstva su predviđena za više potreba, uključujući i vojnu podršku.
Ranije je „Politiko“ objavio da bi planovi Evropske unije u vezi sa daljim koracima prema Ukrajini mogli da budu dovedeni u pitanje ukoliko ne bude postignuta saglasnost svih država članica.
Prema tim navodima, za sprovođenje inicijativa Evropske komisije potrebna je podrška svih članica EU.
U međuvremenu, novi podaci Evropske komisije pokazuju da Kijev trenutno najveći deo svojih zahteva usmerava na oružje namenjeno za izvođenje udara – rakete, dronove i borbene avione.
(Politika onlajn)
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