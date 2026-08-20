PETAR PETKOVIĆ OŠTRO: Svečlja igrokazima pokušava da sakrije nasilje nad Srbima na KiM

PETAR Petković oštro je reagovao na najnovije poteze kosovskog ministra unutrašnjih poslova Dželjalja Svečlje, optužujući ga za pokušaj da „igrokazima i nameštenim konferencijama“ prikrije, kako navodi, nasilje nad Srbima na Kosovu i Metohiji.

Foto: Tanjug

- Džaba Svečlji svi igrokazi i nameštene konferencije za medije, kojima pokušava da sakrije činjenicu da njegovi odredi nekažnjeno pucaju u srpsku decu i krvnički prebijaju i hapse nedužne Srbe! Dok Aleksandar Vučić čuva mir i Srbe na KiM, Svečlja će uvek ostati to što jeste - Kurtijev potrčko za prljave poslove i zlikovac koji se hrani mržnjom prema Srbima - napisao je Petković na svom profilu na mreži H.

Džaba Svečlji svi igrokazi i nameštene konferencije za medije, kojima pokušava da sakrije činjenicu da njegovi odredi nekažnjeno pucaju u srpsku decu i krvnički prebijaju i hapse nedužne Srbe! Dok Aleksandar Vučić čuva mir i Srbe na KiM, Svečlja će uvek ostati to što jeste - Kurtijev… — Petar Petković (@PetkovicPetar) August 20, 2026