Politika

TAČNO U 19.30 ČASOVA: Vučić večeras gost Dnevnika 2 RTS

Novosti online

20. 08. 2026. u 17:07

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić biće gost Dnevnika 2 Radio-televizije Srbije u 19.30.

ТАЧНО У 19.30 ЧАСОВА: Вучић вечерас гост Дневника 2 РТС

Foto: Printscreen/RTS

Posle najave da će biti otvoren most na Ibru između Severne i Južne Kosovske Mitrovice, predsednik države Aleksandar Vučić je uputio pismo generalnom sekretaru NATO-a Majku Ruteu u kom, između ostalog, traži da se most ne otvara.

O sadržaju pisma prvom čoveku Alijanse, kao i ekonomskim merama i isplatama građanima, dokle se stiglo sa legalizacijom objekata u okviru kampanje "Svoj na svome" i drugim aktuelnim temama u Dnevniku u 19.30 govori predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

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