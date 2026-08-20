Politika

BRNABIĆEVA: Vučić upecao „somove“ - Predsednik se „igra“ sa KRIK-om: Koliko su samo predvidivi!

В.Н.

20. 08. 2026. u 16:17

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNICA Narodne skupštine Republike Srbije, Ana Brnabić, reagovala je na društvenoj mreži Iks, povodom objave KRIK -a na kojoj komentarišu posetu predsednika Vučića pekari "Oskar" uz maliciozne insinuacije.

БРНАБИЋЕВА: Вучић упецао „сомове“ - Председник се „игра“ са КРИК-ом: Колико су само предвидиви!

Foto: Konankov/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

- Neposredno pre nego što je juče posetio pekaru "Oskar", predsednik Aleksandar Vučić me pozvao telefonom i rekao mi - idem da pecam somove na durdubak, gledaj samo kako će da se uhvate. I bio je u pravu, upecao soma na durdubak! Koliko su ovi ljudi predvidivi, Aleksandar Vučić se bukvalno igra sa njima!!! Uspešan lov! - navela je Brnabićeva.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PUTINOVO OMILJENO MESTO META DRONOVA: Nekad dolazio 24 puta godišnje, sad smanjio broj poseta - Rusi i dalje rado idu na more uprkos opasnosti
Svet

0 0

PUTINOVO OMILjENO MESTO META DRONOVA: Nekad dolazio 24 puta godišnje, sad smanjio broj poseta - Rusi i dalje rado idu na more uprkos opasnosti

RAT se sve više uvlači u svakodnevni život Rusa, pa čak i u njihove godišnje odmore. Na obali Crnog mora, jednom od najpopularnijih ruskih letnjih odredišta, turisti se sunčaju i kupaju dok se u pozadini oglašavaju sirene za vazdušnu opasnost, iznad njih lete dronovi, a posledice napada osećaju se i kroz nestašice goriva i zagađenje mora. Uprkos tome, plaže nisu prazne, a mnogi Rusi i dalje dolaze na odmor.

20. 08. 2026. u 14:32

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KORISTIO DRUGO IME ZBOG NEMACA: Evo kako se Čola predstavljao na početku - zarad karijere bio spreman na sve

KORISTIO DRUGO IME ZBOG NEMACA: Evo kako se Čola predstavljao na početku - zarad karijere bio spreman na sve