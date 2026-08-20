BRNABIĆEVA: Vučić upecao „somove“ - Predsednik se „igra“ sa KRIK-om: Koliko su samo predvidivi!
PREDSEDNICA Narodne skupštine Republike Srbije, Ana Brnabić, reagovala je na društvenoj mreži Iks, povodom objave KRIK -a na kojoj komentarišu posetu predsednika Vučića pekari "Oskar" uz maliciozne insinuacije.
- Neposredno pre nego što je juče posetio pekaru "Oskar", predsednik Aleksandar Vučić me pozvao telefonom i rekao mi - idem da pecam somove na durdubak, gledaj samo kako će da se uhvate. I bio je u pravu, upecao soma na durdubak! Koliko su ovi ljudi predvidivi, Aleksandar Vučić se bukvalno igra sa njima!!! Uspešan lov! - navela je Brnabićeva.
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
OVO JE UKRAJINAC UHAPŠEN ZBOG SABOTAŽE SEVERNOG TOKA: Već jednom izmakao Nemcima, sada mu sledi izručenje
Drugi osumnjičeni optužen za učešće u eksplozijama na gasovodu Severni tok 2022. godine uhapšen je u Hrvatskoj i biće izručen Nemačkoj, saopštili su nemački tužioci danas.
19. 08. 2026. u 13:28
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
Izvadili najveći kamen iz bešike u istoriji sveta - neverovatno koliko je težak (FOTO)
PACIJENT je u bolnicu prvobitno primljen zbog moždanog udara.
18. 08. 2026. u 22:20 >> 22:38
Komentari (0)