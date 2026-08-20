BRNABIĆEVA: Vučić upecao „somove“ - Predsednik se „igra“ sa KRIK-om: Koliko su samo predvidivi!

PREDSEDNICA Narodne skupštine Republike Srbije, Ana Brnabić, reagovala je na društvenoj mreži Iks, povodom objave KRIK -a na kojoj komentarišu posetu predsednika Vučića pekari "Oskar" uz maliciozne insinuacije.

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- Neposredno pre nego što je juče posetio pekaru "Oskar", predsednik Aleksandar Vučić me pozvao telefonom i rekao mi - idem da pecam somove na durdubak, gledaj samo kako će da se uhvate. I bio je u pravu, upecao soma na durdubak! Koliko su ovi ljudi predvidivi, Aleksandar Vučić se bukvalno igra sa njima!!! Uspešan lov! - navela je Brnabićeva.

Neposredno pre nego što je juče posetio pekaru "Oskar", predsednik @avucic me pozvao telefonom i rekao mi - idem da pecam somove na durdubak, gledaj samo kako će da se uhvate. I bio je u pravu, upecao soma na durdubak! Koliko su ovi ljudi predvidivi, Aleksandar Vučić se bukvalno… https://t.co/rfvyFSignx — Ana Brnabic (@anabrnabic) August 20, 2026