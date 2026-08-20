NESVAKIDAŠNJI POTEZ BRAJTONA: Nećete verovati šta su uradili za svoje navijače u Norveškoj (VIDEO)
FUDBALERI Brajtona gostuju Tromsou u Norveškoj, a gostujući igrači priredili su nezaboravan gest svojim navijačima.
Naime, Brajton će protiv Tromzoa igrati u plej-ofu za popunu Lige konferencija, a na Artičkom krugu imaće podršku 407 navijača.
Igrači kluba odlučili su da im se na podršci zahvale na nestvaran način. Refundiraće im putne troškove i kartu za utakmicu.
To ipak nije sve, svaki od navijača dobiće šal i majicu kao znak zahvalnosti što su pošli na ovo daleko putovanje. Brajton je tako pokazao veliku klasu i da je klub koji brine o navijačima.
- Sleteli smo u Tromso, odlučili smo da vam refundiramo kartu i spremili smo vam poklon na stolicama kao znak zahvalnosti. Jedva čekamo da vas vidimo - rekao je Luis Dank, defanzivac Brajtona.
Utakmica pomenutih timova igra se u četvrtak od 19 časova.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
SRBIN JE NEZAMENjIV! Andrej Ilić produžio ugovor sa Bundesligašem
20. 08. 2026. u 15:30
"BOMBA" U ASVELU! Dugogodišnji NBA as stigao u Vilerban - spreman za Evroligu
20. 08. 2026. u 15:15
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
LAK ZADATAK ZA ATLETIKO: Novajlija nema šta da traži na "Metropolitanu"
Atletiko Madrid novu sezonu La Lige otvara na svom "Metropolitanu" protiv povratnika u elitni rang, Malage (21.00). Ekipa Dijega Simeonea želi da odmah pokaže da je spremna za ozbiljniji napad na vrh tabele nakon razočaravajućeg četvrtog mesta prošle sezone, dok će gosti biti zadovoljni opstankom u Primeri, mada neće biti lak zadatak to i ostvariti.
19. 08. 2026. u 07:30
BLAMAŽA PARTIZANA SE NASTAVLjA! Kakav šamar pred Hetafe, Ovo se u Humskoj nije desilo 57 godina!
Fudbaleri Partizana poraženi su od Radničkog 1923 iz Kragujevca rezultatom 0:1 (0:1) u petom kolu Superlige Srbije.
16. 08. 2026. u 22:55
Izvadili najveći kamen iz bešike u istoriji sveta - neverovatno koliko je težak (FOTO)
PACIJENT je u bolnicu prvobitno primljen zbog moždanog udara.
18. 08. 2026. u 22:20 >> 22:38
Komentari (0)