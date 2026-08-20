Fudbal

NESVAKIDAŠNJI POTEZ BRAJTONA: Nećete verovati šta su uradili za svoje navijače u Norveškoj (VIDEO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

20. 08. 2026. u 17:10

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FUDBALERI Brajtona gostuju Tromsou u Norveškoj, a gostujući igrači priredili su nezaboravan gest svojim navijačima.

НЕСВАКИДАШЊИ ПОТЕЗ БРАЈТОНА: Нећете веровати шта су урадили за своје навијаче у Норвешкој (ВИДЕО)

Simon Davies / imago sportfotodienst / Profimedia

Naime, Brajton će protiv Tromzoa igrati u plej-ofu za popunu Lige konferencija, a na Artičkom krugu imaće podršku 407 navijača.

Igrači kluba odlučili su da im se na podršci zahvale na nestvaran način. Refundiraće im putne troškove i kartu za utakmicu. 

To ipak nije sve, svaki od navijača dobiće šal i majicu kao znak zahvalnosti što su pošli na ovo daleko putovanje. Brajton je tako pokazao veliku klasu i da je klub koji brine o navijačima. 

- Sleteli smo u Tromso, odlučili smo da vam refundiramo kartu i spremili smo vam poklon na stolicama kao znak zahvalnosti. Jedva čekamo da vas vidimo - rekao je Luis Dank, defanzivac Brajtona.

Utakmica pomenutih timova igra se u četvrtak od 19 časova.  

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