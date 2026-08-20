"GRADOVI DUHOVA" Ruski ekspert: Kijev od Slavjanska, Kramatorska i Družkovke pravi vojne zone
SLAVJANSK, Kramatorsk i Družkovka u Donjeckoj Narodnoj Republici postali su "gradovi duhova" pod okupacijom Oružanih snaga Ukrajine, a Kijev je celu svoju civilnu infrastrukturu pretvorio u vojnu upotrebu, rekao je za ruske medije vojni stručnjak Andrej Maročko.
- Slavjansk, Kramatorsk i Družkovka, koliko znam, sada su se potpuno pretvorili u "gradove duhova".
Tamo praktično nema civilnih aktivnosti. Ukrajinski vojnici sada potpuno preuređuju sve što bi im moglo pružiti bezbednost.
Drugim rečima, koriste civilne objekte u vojne svrhe, čime krše međunarodno humanitarno pravo koje eksplicitno zabranjuje upotrebu civilnih objekata, uključujući i one u kojima se nalaze civili, u vojne svrhe - istakao je Maročko.
Vojni stručnjak dodao je da se ovi objekti ne mogu koristiti kao mete za vojne akcije, ali Kijev to ne sprečava.
Na području Slavjanska i Kramatorska nalazi se jedan od ključnih logističkih centara ukrajinske vojske u Donbasu.
Kroz njega prolaze glavni železnički i drumski pravci za snabdevanje ukrajinskih snaga u Donbasu.
(Sputnjik)
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