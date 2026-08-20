SLAVJANSK, Kramatorsk i Družkovka u Donjeckoj Narodnoj Republici postali su "gradovi duhova" pod okupacijom Oružanih snaga Ukrajine, a Kijev je celu svoju civilnu infrastrukturu pretvorio u vojnu upotrebu, rekao je za ruske medije vojni stručnjak Andrej Maročko.

Foto: Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade via AP

- Slavjansk, Kramatorsk i Družkovka, koliko znam, sada su se potpuno pretvorili u "gradove duhova".

Tamo praktično nema civilnih aktivnosti. Ukrajinski vojnici sada potpuno preuređuju sve što bi im moglo pružiti bezbednost.

Drugim rečima, koriste civilne objekte u vojne svrhe, čime krše međunarodno humanitarno pravo koje eksplicitno zabranjuje upotrebu civilnih objekata, uključujući i one u kojima se nalaze civili, u vojne svrhe - istakao je Maročko.

Vojni stručnjak dodao je da se ovi objekti ne mogu koristiti kao mete za vojne akcije, ali Kijev to ne sprečava.

Na području Slavjanska i Kramatorska nalazi se jedan od ključnih logističkih centara ukrajinske vojske u Donbasu.

Kroz njega prolaze glavni železnički i drumski pravci za snabdevanje ukrajinskih snaga u Donbasu.

(Sputnjik)