Svet

"GRADOVI DUHOVA" Ruski ekspert: Kijev od Slavjanska, Kramatorska i Družkovke pravi vojne zone

Dragana Drlačić

20. 08. 2026. u 16:13

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SLAVJANSK, Kramatorsk i Družkovka u Donjeckoj Narodnoj Republici postali su "gradovi duhova" pod okupacijom Oružanih snaga Ukrajine, a Kijev je celu svoju civilnu infrastrukturu pretvorio u vojnu upotrebu, rekao je za ruske medije vojni stručnjak Andrej Maročko.

ГРАДОВИ ДУХОВА Руски експерт: Кијев од Славјанска, Краматорска и Дружковке прави војне зоне

Foto: Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade via AP

- Slavjansk, Kramatorsk i Družkovka, koliko znam, sada su se potpuno pretvorili u "gradove duhova".

Tamo praktično nema civilnih aktivnosti. Ukrajinski vojnici sada potpuno preuređuju sve što bi im moglo pružiti bezbednost.

Drugim rečima, koriste civilne objekte u vojne svrhe, čime krše međunarodno humanitarno pravo koje eksplicitno zabranjuje upotrebu civilnih objekata, uključujući i one u kojima se nalaze civili, u vojne svrhe - istakao je Maročko.

Vojni stručnjak dodao je da se ovi objekti ne mogu koristiti kao mete za vojne akcije, ali Kijev to ne sprečava.

Na području Slavjanska i Kramatorska nalazi se jedan od ključnih logističkih centara ukrajinske vojske u Donbasu.

Kroz njega prolaze glavni železnički i drumski pravci za snabdevanje ukrajinskih snaga u Donbasu.

(Sputnjik)

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