MEDOJEVIĆ RASPALIO PO SPAJIĆU: Premijer ne može biti u rezervi strane vojske - Traži hitnu proveru i ostavku

PREDSEDNIK Pokreta za promene Crne Gore Nebojša Medojević reagovao je na dokumente koje je objavio predsednik DNP Milan Knežević koji ukazuju da je premijer Milojko Spajić pripadnik rezervnog sastava Vojske Srbije, uz fotografiju Spajića u uniformi srpskog kaplara.

Foto: Printskrin Juronjuz

- Kaplar Srpske Vojske Milojko, na položaju premijera Crne Gore. Spremte se, spremte PES-ovci, strašna će bežanija da bude - napisao je Medojević na platformi Iks.

Kaplar Srpske Vojske Milojko, na polozaju Premijera Crne Gore...Spremte se , spremte PESovci, strasna ce bjezanija da bude😂😂😂 pic.twitter.com/tlqCjVoanQ — Nebojsa Medojevic (@NebojsaMedojevi) August 20, 2026

U podužem osvrtu na dokumenta koje je ranije danas objavio Knežević na vanrednoj konferenciji za medije, Medojević je na Fejsbuku poručio da je "ostavka Spajića minimalni standard transparentnosti, lojalnosti i integriteta".

Ako se potvrdi da je Spajić 2023. godine postao pripadnik rezervnog sastava Vojske Srbije otvaraju se ozbiljna pitanja, napisao je Medojević.

Navodeći hronologiju vezano za državljanstvo Spajića, Medojević je naveo i političku odgovornost, istakavši da kao premijer NATO-članice (od oktobra 2023.) i član Saveta za odbranu i bezbednost, aktuelni crnogorski premijer, kaže, snosi odgovornost za potpunu transparentnost o bilo kakvim stranim vezama koje mogu uticati na lojalnost ili pristup klasifikovanim informacijama.

- Skrivanje dvojnog državljanstva godinama (dok je bio ministar, lider pokreta i kandidat) narušilo je poverenje. Ako dokumenti o rezervi stoje, to je još teže: premijer zemlje u NATO-u u rezervi vojske neutralne države (Srbija) stvara očigledan konflikt interesa, posebno u kontekstu regionalnih tenzija, odnosa sa Beogradom i EU/NATO puta - navodi Medojević.

Politika Crne Gore je, ukazuje, duboko polarizovana oko identiteta i odnosa sa Srbijom. Spajićeva koalicija uključuje pro-srpske partije; takve informacije mogu destabilizovati vladu, ojačati optužbe o „beogradskom uticaju“ ili obrnuto – o dvoličnosti.

- Odgovornost je da je javnost blagovremeno informisana, a ne da se saznaje kroz političke obračune - navodi Medojević.

Kada je o ustavnoj i zakonskoj odgovornosti, Medojević ukazuje na Ustav Crne Gore i dodaje:

- Predsednik Vlade polaže zakletvu na vernost Crnoj Gori. Članovi o suverenitetu, nezavisnosti i civilnoj kontroli vojske (predsednik je vrhovni komandant) podrazumevaju isključivu lojalnost. Dvojna lojalnost (posebno vojna) sukobljava se sa tim.

Ukazujući na Zakon o državljanstvu, Medojević ističe da je sticanje srpskog posle 2006. trebalo je automatski da dovede do gubitka crnogorskog.

- Skrivanje i poricanje predstavlja kršenje pravnog poretka - navodi Medojević i dodaje: *Zakoni o odbrani/bezbednosti i službenički: Pristup klasifikovanim podacima, učešće u NATO strukturama i rukovođenje odbranom zahtevaju proveru bezbednosti. Strana vojna obaveza (čak i rezervna) je diskvalifikujuća.

O mogućoj krivičnoj ili prekršajnoj odgovornost, Medojević navodi:

- Lažno izjašnjavanje, zloupotreba položaja, ili (ako dokumenti stoje) prikrivanje činjenica relevantnih za javnu funkciju. Tužilaštvo bi trebalo da proveri; do sada nije bilo javne istrage po ovom osnovu.

A kada je o moralnoj odgovornosti reč, Medojević kaže da Vođe u demokratiji duguju građanima istinu o lojalnostima koje utiču na državne interese.

- Godinama poricati državljanstvo, a zatim (prema tvrdnjama) aktivno tražiti ulazak u rezervu strane vojske dok se kandiduje za najviše funkcije – to je pitanje integriteta. Čak i ako je formalno legalno u trenutku (kao srpski državljanin), moralno je problematično sakrivati to od javnosti Crne Gore, posebno u zemlji sa osetljivom istorijom, NATO-članstvom i podeljenim identitetom - navodi Medojević i ukazuje da građani imaju pravo da znaju da li premijer može biti u situaciji da prima vojni poziv iz Beograda.

Prema rečima Medojevića, kao prvo neophodna je hitna transparentnost i provera:

- Spajić i institucije (MUP, Ministarstvo odbrane CG, tužilaštvo, Savet za odbranu) moraju javno potvrditi ili demantovati dokumente, uz saradnju sa srpskim organima ako je potrebno. Ako su autentični i status i dalje aktivan – ostavka je minimalni politički standard.

Politička posledica, prema Medojeviću bila bi:

- Predlog o nepoverenju u Skupštini, preispitivanje pozicije u koaliciji, gubitak legitimiteta. Predsednik Jakov Milatović (bivši partner) trebalo bi da se izjasni da li je znao.

Pravna posledica bi, prema Medojeviću bila:

- Upravni/krivični postupak ako se utvrdi kršenje zakona o državljanstvu, lažno izjašnjavanje ili ugrožavanje bezbednosti. Gubitak eventualnih bezbednosnih klarifikacija za NATO" i najzad moralne, odnosno javne posledice: - Trajno narušeno poverenje; politička cena na izborima.

- U svakom slučaju, prethodno skrivanje dvojnog državljanstva već je bilo greška transparentnosti. Crna Gora kao NATO i buduća EU članica treba vrhunske standarde lojalnosti i otvorenosti od svojih lidera – ništa manje - poručio je Medojević.

(Tanjug)

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