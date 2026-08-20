ZAHVALJUJEM VAM NA HRABROSTI, A APELUJEM NA GRAĐANE DA BUDU ODGOVORNI: Premijer Macut obišao heroje u Deliblatskoj peščari (FOTO)
PREDSEDNIK Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut obišao je danas pripadnike Sektora za vanredne situacije i operativni štab u Deliblatskoj peščari, kao i deo požarišta na tom području.
Premijer Macut je poručio da je gašenje i suzbijanje požara na ovoj teritoriji apsolutni prioritet u radu svih nadležnih državnih organa i naglasio da je najvažniji cilj da se sačuvaju životi i zdravlje građana i njihova imovina.
Vatrogasci-spasioci, pripadnici MUP-a, ljudi na terenu i svi koji učestvuju u ovoj akciji rade izuzetno težak i odgovoran posao i zato u ime Vlade Srbije i u svoje ime, želim da im zahvalim na hrabrosti, požrtvovanosti i disciplini koju pokazuju, rekao je prof. dr Đuro Macut.
Prema njegovim rečima, ovakve situacije pokazuju koliko je važno da imamo snažan, dobro opremljen i organizovan sistem koji može brzo da reaguje, a država će nastaviti da ulaže u ljude, opremu i kapacitete Sektora za vanredne situacije, jer je zaštita života ljudi, njihove imovine i naših prirodnih bogatstava apsolutni prioritet.
Premijer je dodao da se neposredno upoznao sa stanjem na terenu i posledicama požara u Deliblatskoj peščari i da gašenje požara dodatno otežavaju snažan vetar, specifična struktura biljnog sveta i pesak.
Prof. Macut je naglasio i da se uveliko prave planovi za revitalizaciju ovog područja nakon što vatra u potpunosti bude ugašena i da su nadležni organi već započeli taj posao.
Još jednom apelujem na sve građane da budu maksimalno odgovorni, jer je u uslovima visokih temperatura i suše dovoljan trenutak nepažnje da nastane ogromna šteta, istakao je Macut.
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
OVO JE UKRAJINAC UHAPŠEN ZBOG SABOTAŽE SEVERNOG TOKA: Već jednom izmakao Nemcima, sada mu sledi izručenje
Drugi osumnjičeni optužen za učešće u eksplozijama na gasovodu Severni tok 2022. godine uhapšen je u Hrvatskoj i biće izručen Nemačkoj, saopštili su nemački tužioci danas.
19. 08. 2026. u 13:28
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
Izvadili najveći kamen iz bešike u istoriji sveta - neverovatno koliko je težak (FOTO)
PACIJENT je u bolnicu prvobitno primljen zbog moždanog udara.
18. 08. 2026. u 22:20 >> 22:38
Komentari (0)