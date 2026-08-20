Politika

ZAHVALJUJEM VAM NA HRABROSTI, A APELUJEM NA GRAĐANE DA BUDU ODGOVORNI: Premijer Macut obišao heroje u Deliblatskoj peščari (FOTO)

В.Н.

20. 08. 2026. u 15:56

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PREDSEDNIK Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut obišao je danas pripadnike Sektora za vanredne situacije i operativni štab u Deliblatskoj peščari, kao i deo požarišta na tom području.

ЗАХВАЉУЈЕМ ВАМ НА ХРАБРОСТИ, А АПЕЛУЈЕМ НА ГРАЂАНЕ ДА БУДУ ОДГОВОРНИ: Премијер Мацут обишао хероје у Делиблатској пешчари (ФОТО)

Foto: Printskrin

Premijer Macut je poručio da je gašenje i suzbijanje požara na ovoj teritoriji apsolutni prioritet u radu svih nadležnih državnih organa i naglasio da je najvažniji cilj da se sačuvaju životi i zdravlje građana i njihova imovina.

Vatrogasci-spasioci, pripadnici MUP-a, ljudi na terenu i svi koji učestvuju u ovoj akciji rade izuzetno težak i odgovoran posao i zato u ime Vlade Srbije i u svoje ime, želim da im zahvalim na hrabrosti, požrtvovanosti i disciplini koju pokazuju, rekao je prof. dr Đuro Macut.

Ђуро Мацут у Делиблатској пешчариFoto: Foto: Printskrin

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Prema njegovim rečima, ovakve situacije pokazuju koliko je važno da imamo snažan, dobro opremljen i organizovan sistem koji može brzo da reaguje, a država će nastaviti da ulaže u ljude, opremu i kapacitete Sektora za vanredne situacije, jer je zaštita života ljudi, njihove imovine i naših prirodnih bogatstava apsolutni prioritet.

Premijer je dodao da se neposredno upoznao sa stanjem na terenu i posledicama požara u Deliblatskoj peščari i da gašenje požara dodatno otežavaju snažan vetar, specifična struktura biljnog sveta i pesak.

Prof. Macut je naglasio i da se uveliko prave planovi za revitalizaciju ovog područja nakon što vatra u potpunosti bude ugašena i da su nadležni organi već započeli taj posao.

Još jednom apelujem na sve građane da budu maksimalno odgovorni, jer je u uslovima visokih temperatura i suše dovoljan trenutak nepažnje da nastane ogromna šteta, istakao je Macut.

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