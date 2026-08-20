TAKVE AKCIJE NEĆE PROĆI NEKAŽNJENO: EU podstiče terorizam
PREBACIVANjEM prihoda od zamrznute ruske imovine u Ukrajinu, Evropska unija podstiče terorizam, rekla je Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova.
- Prebacivanje sredstava kijevskom režimu nije ništa manje nego pomaganje i podsticanje terorističkih napada. Reč je o direktnom kršenju Međunarodne konvencije o suzbijanju finansiranja terorizma od 9. decembra 1999. godine i Međunarodne konvencije o suzbijanju bombaških terorističkih napada od 15. decembra 1997. godine - istakla je Zaharova na brifingu.
Prema rečima diplomate, Moskva ima pravo da podnese zahteve protiv lica koja finansiraju akte genocida, terorizma ili druge međunarodne zločine koje Ukrajina čini.
- Evropljani koji učestvuju u prisvajanju prihoda od reinvestiranja aktiva Banke Rusije u potpunosti spadaju u ovu kategoriju. Takve akcije neće proći nekažnjeno - zaključila je Zaharova.
Početkom avgusta Evropska unija dobila je novu tranšu u iznosu od 1,4 milijarde evra, ostvarenih od prihoda na osnovu plasmana sredstava povezanih sa suverenim aktivama Banke Rusije, zamrznutim u sistemu „Evroklir“, koja će biti usmerena na podršku Ukrajini.
Od početka Specijalne vojne operacije u Ukrajini, zemlje EU i G7 zamrznule su skoro polovinu ruskih zlatnih i deviznih rezervi, koje iznose približno 300 milijardi evra. Od toga, preko 200 milijardi evra se nalazi u EU, uključujući 180 milijardi evra koje drži „Evroklir“, jedan od najvećih svetskih sistema za kliring i poravnanje.
(Sputnjik)
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