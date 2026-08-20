NOVO IŽIVLJAVANJE KURTIJEVE POLICIJE: Vršljaju po severu KiM, Srbima upadaju u kuće - evo šta su navodno "zaplenili"

POLICIJA lažne države saopštila je da je na severu Kosova i Metohije navodno zaplenila uniforme, oružje i municiju.

Tanjug/AP/Laura Hasani

Više detalja o ovom "slučaju", ali i o istrazi navodnih "ratnih zločina nad civilnim stanovništvom" u Zubinom Potoku tzv. kosovska policija saopštiće u narednih nekoliko sati.

Pod plaštom istrage navodnih "ratnih zločina" tzv. kosovska policija vršlja po severu Kosova i Metohije.

Nedavno je Srbin iz sela Dren Nenad Rašković brutalno pretučen i zlostavljan, a prethodno vezan za drvo, a posvedočio je da su pripadnici tzv. kosovske policije zahtevali da im preda oružje za koje im je rekao da ga ne poseduje.

I pre napada na Nenada Raškovića, koji se zbog teških telesnih povreda nalazi na lečenju u Kliničkom centru Srbije u Beogradu, Srbi na severu KiM su bili na udaru pripadnika tzv. kosovske policije: uz asistenciju tzv. kosovske policije srušeni su objekti u Severnoj Mitrovici, a nisu izostajala hapšenja na severu KiM i privođenja zbog navodnih "ratnih zločina", vršeni su pretresi srpskih kuća i stanova...

U svetlu svih ovih događaja, KFOR najavljuje postepeno smanjivanje pripadnika koji obezbeđuju glavni most na Ibru, koji spaja severni i južni deo Kosovske Mitrovice i zatvoren je za saobraćaj od 1999. godine.

(RT Balkan)

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