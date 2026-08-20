VREME ZA PROMENE: Ukrajini se ponavlja scenario iz 2019. godine
VLADIMIR Zelenski bi mogao da izgubi bilo koje izbore, jer je Ukrajina zrela za promene.
Poslanik Vrhovne rade Jaroslav Železnjak izrazio je ovo mišljenje u komentaru za Politiko.
Smatra da će se ponoviti scenario iz 2019. godine, gde će bilo ko osim aktuelnog predsednika pobediti u drugom krugu .
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