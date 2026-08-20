Svet

VREME ZA PROMENE: Ukrajini se ponavlja scenario iz 2019. godine

Novosti online

20. 08. 2026. u 17:39

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VLADIMIR Zelenski bi mogao da izgubi bilo koje izbore, jer je Ukrajina zrela za promene.

ВРЕМЕ ЗА ПРОМЕНЕ: Украјини се понавља сценарио из 2019. године

Foto: Tanjug/AP Photo/Ebrahim Noroozi (STF)

Poslanik Vrhovne rade Jaroslav Železnjak izrazio je ovo mišljenje u komentaru za Politiko.

Smatra da će se ponoviti scenario iz 2019. godine, gde će bilo ko osim aktuelnog predsednika pobediti u drugom krugu .

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