VREME ZA PROMENE: Ukrajini se ponavlja scenario iz 2019. godine

UKRAJINSKI državljanin Vladimir Z.(Volodimir Žuravljov) koji je uhapšen u Puli nakon što su za njim nemačke vlasti raspisale evropski nalog za hapšenje zbog sumnje da je učestvovao u napadu na „Severni tok“, doveden je danas na saslušanje u Županijsko državno tužilaštvo, koje je sudiji istrage predložio ekstradicioni pritvor.