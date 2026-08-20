FON DER LAJENOVA DIŽE PANIKU ZBOG DRONA U CRNOM MORU: Brisel odmah proglasio „hibridni rat“
PREDSEDNICA Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je danas da pojava mornaričkog drona koji je nosio eksploziv, blizu rumunske platforme za prirodni gas u Crnom moru, predstavlja "hibridno ratovanje".
- U toku je eskalacija kampanje pretnji, koja uznemirava naše građane i nastoji da podeli našu Uniju. Ovo je hibridno ratovanje. Osnivačka misija naše Unije je očuvanje mira. Danas to takođe znači imati kapacitet da se odvrate provokacije i agresija - rekla je Fon der Lajen u objavi na platformi X.
Podsetila je da inicijativa Evropske unije "Spremnost 2030", koja je ranije bila poznata kao "ReArm Europe", predviđa do 800 milijardi evra za zatvaranje kritičnih nedostataka u kapacitetima, integriše evropsko tržište odbrane i treba da obezbedi vojnu spremnost za ekstremne nepredviđene situacije do 2030. godine.
- Sa Evropskom inicijativom za odbranu od dronova i Istočnim bočnim nadzorom, povećavamo proizvodnju u Evropi kako bismo pružili kapacitete koji su državama članicama potrebni. Tako da možemo da odgovorimo na nove pretnje brzo, zajedino i odlučno - zaključila je Fon der Lajen.
Rumunska vojska uništila je ranije danas mornarički dron u Crnom moru, nakon što je primećen nekoliko stotina metara od platforme za gas Neptun Dip, u ekonomskoj zoni Rumunije, oko 80 nautičkih milja istočno od Konstance.
Rumunske vlasti su utvrdile da je dron bio opremljen eksplozivom, kao i da nije bio ukrajinskog porekla.
(Tanjug)
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