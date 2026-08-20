FON DER LAJENOVA DIŽE PANIKU ZBOG DRONA U CRNOM MORU: Brisel odmah proglasio „hibridni rat“

PREDSEDNICA Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je danas da pojava mornaričkog drona koji je nosio eksploziv, blizu rumunske platforme za prirodni gas u Crnom moru, predstavlja "hibridno ratovanje".

Foto: Tanjug/AP Photo/Marius Burgelman

- U toku je eskalacija kampanje pretnji, koja uznemirava naše građane i nastoji da podeli našu Uniju. Ovo je hibridno ratovanje. Osnivačka misija naše Unije je očuvanje mira. Danas to takođe znači imati kapacitet da se odvrate provokacije i agresija - rekla je Fon der Lajen u objavi na platformi X.

Podsetila je da inicijativa Evropske unije "Spremnost 2030", koja je ranije bila poznata kao "ReArm Europe", predviđa do 800 milijardi evra za zatvaranje kritičnih nedostataka u kapacitetima, integriše evropsko tržište odbrane i treba da obezbedi vojnu spremnost za ekstremne nepredviđene situacije do 2030. godine.

Today, Romania destroyed a naval drone carrying explosives near its Neptun Deep platform in the Black Sea.



An escalating campaign of threats is underway, unsettling our citizens and seeking to divide our Union.



This is hybrid warfare.



The founding mission of our Union is to… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 20, 2026

- Sa Evropskom inicijativom za odbranu od dronova i Istočnim bočnim nadzorom, povećavamo proizvodnju u Evropi kako bismo pružili kapacitete koji su državama članicama potrebni. Tako da možemo da odgovorimo na nove pretnje brzo, zajedino i odlučno - zaključila je Fon der Lajen.

Rumunska vojska uništila je ranije danas mornarički dron u Crnom moru, nakon što je primećen nekoliko stotina metara od platforme za gas Neptun Dip, u ekonomskoj zoni Rumunije, oko 80 nautičkih milja istočno od Konstance.

Rumunske vlasti su utvrdile da je dron bio opremljen eksplozivom, kao i da nije bio ukrajinskog porekla.

(Tanjug)

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