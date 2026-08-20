ČUDOVIŠTE SAD-A NADLETALO KALINJINGRAD: Drama iznad ruske enklave, Putinovo upozorenje će uskoro postati krvava realnost (VIDEO)
NOVI avion za elektronsko ratovanje američkog ratnog vazduhoplovstva EA-37B „Kompas Kol“ (EA-37B Compass Call) izveo je intenzivirane operacije duž granica ruske eksklave Kalinjingrad u Centralnoj Evropi, delujući u neposrednoj koordinaciji sa NATO avionom E-3 AVACS i izviđačkim avionom američke vojske ARTEMIS II.
ćKalinjingrad je jedno od najosetljivijih područja na istočnom krilu NATO-a, jer je geografski odvojen od ostatka Rusije i nalazi se između Poljske i Litvanije. Rusija je tamo rasporedila značajne kapacitete protivvazdušne odbrane, raketnih snaga, elektronskog ratovanja i mornarice, zbog čega region predstavlja važnu zonu za nadzor NATO-a.
Razvijen kao zamena za EC-130H, EA-37B „Kompas Kol“ predstavlja značajnu promenu u pristupu američkog ratnog vazduhoplovstva elektronskom ratovanju. Velika platforma sa turbopropelerskim pogonom zamenjena je znatno bržim avionom koji leti na većim visinama i efikasnijom platformom zasnovanom na Galfstrimu G550.
Duž trupa aviona postavljeni su veliki konformni antenski nizovi, koji podržavaju sisteme namenjene za otkrivanje i napad na elektromagnetne emisije u širokom spektru frekvencija.
To čini EA-37B važnim delom američkog pristupa borbi protiv sve umreženijih vojnih snaga, bez potrebe da se fizički uništi svaki deo njihove senzorske i komunikacione infrastrukture.
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