NVORA SE VRATIO U ZVEZDU, PA PRIZNAO: "Ovo mi je obeležilo leto"! (VIDEO)

Crveno-beli kompletiraju redove pred novu sezonu.

FOTO: Bane T. Stojanovic/ATA Images

Među prvima od igrača koji su bili na zasluženom odmoru, stigao je Džordan Nvora.

Amerikanac je pauzu proveo u domovini, ali se danas vratio sa "punim baterijama" i nije krio zadovoljstvo što se ponovo nalazi "među svojima":

"Moje leto je bilo sjajno. Imao sam priliku da odem kući, venčao sam se u Španiji i to je verovatno trenutak koji je obeležio ovo leto. Sve u svemu, bilo je odlično, video sam porodicu i prijatelje", rekao je Nvora po dolasku u Beograd.

Na pitanje šta mu je najviše nedostajalo za vreme odsustva, nije imao dilemu.

"Ljudi, energija, strast, sjajna hrana... Dosta toga mi je falilo i mnogo sam srećan što sam se vratio u Beograd."

Bivši igrač Efesa je prošle sezone bio najbolji igrač Crvene zvezde i jedan od najefikasnijih košgetera u Evroligi, sada smatra da može da pruži još više.

Na kraju je poslao posebnu poruku zvezdašima:

"Jedva čekam da vas vidim sve, da ispunite Arenu do poslednjeg mesta i da osetim vašu energiju. Ja ću se truditi da budem bolji igrač nego što sam bio prošle sezone i da podignem svoju igru na viši nivo", zaključio je Nvora.

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