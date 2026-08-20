Fudbal

REAL MADRID ISPISAO ISTORIJU: Niko kao "kraljevski klub", u ovome im nema ravnih

Александар Илић
Aleksandar Ilić

20. 08. 2026. u 17:33

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Real je najvredniji fudbalski brend na svetu treću godinu zaredom i najjači brend petu godinu zaredom, prema podacima časopisa "Brend fajnans" (Brand Finance), saopštio je madridski klub.

РЕАЛ МАДРИД ИСПИСАО ИСТОРИЈУ: Нико као краљевски клуб, у овоме им нема равних

Foto: Depositphotos / vldv

Dodaje se da izveštaj "Fudbal 50-2026" utvrđuje vrednost brenda Reala na 2.4 milijarde evra i ocenu snage od 95.8 od 100.

Vrednost brenda Reala porasla je za 25 odsto, postavivši novi rekord od 2.4 milijarde evra.

"U svom izveštaju, "Brand Finance" ističe da je Real postao "prvi fudbalski klub koji je premašio dve milijarde evra vrednosti brenda u više od 20-godišnjoj istoriji ovog rangiranja, pošto je ponovo zabeležio rekordne prihode od 1.221 milijarde evra tokom fiskalne godine 2025/26. 

Ističe se da je to treća godina zaredom u kojoj je klub oborio svetske rekorde prihoda u fudbalu", zaključuju iz Reala.

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