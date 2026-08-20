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GORI PLANETA Eskalacija sukoba: Evo čime Iran sprema potencijalni udar na američke baze u Evropi (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

20. 08. 2026. u 17:11

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IRANSKI korpus islamske revolucionarne garde razmatra napade na američke vojne objekte u Evropi ukoliko se tekući ratni napori dalje pojačaju, prema izveštaju Fajnenšel tajmsa.

ГОРИ ПЛАНЕТА Ескалација сукоба: Ево чиме Иран спрема потенцијални удар на америчке базе у Европи (ВИДЕО)

foto: Sunshine Seeds / Alamy / Profimedia

Dva neidentifikovana iranska izvora navodno su rekla listu da su američke baze u zemljama, uključujući Bugarsku, procenjene kao potencijalne mete u okviru planova za nepredviđene situacije za proširenje sukoba. Ovaj razvoj događaja predstavljao bi veliko geografsko proširenje sukoba i mogao bi da dovede američke snage širom Evrope u viši stepen pripravnosti.

Foto: AI generated


Napadi na evropske baze bili bi posebno značajni zbog ekstremnog smanjenja protivvazdušne odbrane širom kontinenta, prvenstveno zbog donacija za podršku ukrajinskim ratnim naporima, i davanja prioriteta američkim zalihama protivvazdušne odbrane za zaštitu objekata na Bliskom istoku. Iranski napadi dronova i raketa ostavili su američke baze širom Bliskog istoka neupotrebljivim, uključujući najveći američki prekomorski vojni objekat, vazduhoplovnu bazu Al Udeid u Kataru. Ovo je primoralo SAD da u velikoj meri koncentrišu svoje operacije u Izraelu, gde su preostale protivvazdušne odbrane posebno gusto koncentrisane, kao i u Istočnoj Evropi i Turskoj, koje Iran iz političkih razloga još uvek nije ciljao.
Sjedinjene Države se oslanjaju na ogromnu mrežu vojnih instalacija širom savezničkih evropskih država, koje podržavaju operacije širom kontinenta, Bliskog istoka i Afrike, obezbeđujući aerodrome, logističke centre, obaveštajne kapacitete i infrastrukturu za dopunjavanje gorivom iz vazduha. Svaki iranski pokušaj da ih napadne stoga bi imao implikacije daleko izvan neposredne vojne štete. Ovo bi moglo da uključuje preklapanje sa rusko-ukrajinskim ratom, gde zalihe i osoblje koje se kreće u Ukrajinu oslanjaju se na mreže baza širom Evrope. Dok je Rusija navodno već pružila podršku ciljanju i obaveštajne podatke kako bi podržala iranske napade na američke položaje na Bliskom istoku, napadi na ciljeve u Evropi koji bi mogli direktno koristiti njenom položaju mogli bi dovesti do proširenja ove podrške.

Iran je već pokazao sposobnost i spremnost da pokuša napade na značajnim udaljenostima. U martu je Teheran ispalio dve balističke rakete srednjeg dometa prema Dijego Garsiji, udaljenoj bazi u Indijskom okeanu koju zajednički koriste Sjedinjene Države i Ujedinjeno Kraljevstvo, preko 3.500 kilometara od Irana, u očiglednoj demonstraciji sile. Dijego Garsija je znatno udaljeniji od Irana nego većina američkih instalacija u Evropi, što znači da bi evropske baze bile znatno pristupačnije i mogle bi biti ciljane raketama i dronovima mnogo manje vrednosti.
Islamska revolucionarna garda je progresivno usavršavala svoje raketne i dronske operacije kako bi bolje iskoristila slabosti u američkoj protivvazdušnoj odbrani, istovremeno primoravajući Vašington da brže troši sve oskudnije i skuplje rakete presretače. Izvori koje je naveo Njujork tajms izvestile su da je to uključivalo korišćenje sve sofisticiranijih kombinacija raketa i dronova kako bi se zakomplikovao američki odbrambeni odgovor. Iran je koristio širok spektar tipova raketa i dronova za angažovanje meta, pri čemu su mete najvišeg prioriteta pogađane složenijim i skupljim tipovima raketa, kao što je Fatah 2, koji integriše hipersonično klizno vozilo koje je gotovo nemoguće presresti. Izraelski list Harec je krajem marta potvrdio da je 80% iranskih raketa lansiranih na izraelske mete uspešno pogodilo, što ukazuje da bi mnogo manje dobro branjene američke baze u Evropi mogle biti veoma ranjive.

militarywatchmagazine.com

BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari

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