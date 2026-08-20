Svet

"RUSIJA JE JEDINA U SVETU..." Putin saopštio važne vesti

В.Н.

20. 08. 2026. u 14:35

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RUSIJA je jedina zemlja na svetu koja poseduje kompetencije u čitavom lancu nuklearne energetike, istakao je ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku, posvećenom nuklearnoj energetici.

РУСИЈА ЈЕ ЈЕДИНА У СВЕТУ... Путин саопштио важне вести

Foto: Tanjug/Alexander Kazakov (POOL)

- Rusija je verovatno jedina zemlja na svetu koja poseduje stručnost u celom lancu nuklearne energetike, a istovremeno tradicionalno poštuje visoke standarde bezbednosti i pouzdanosti rada nuklearnih elektrana. Upravo te konkurentske prednosti omogućavaju nam da zauzimamo vodeće pozicije na tržištu izgradnje nuklearnih elektrana u inostranstvu -  rekao je Putin tokom sastanka.

(Sputnjik)

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