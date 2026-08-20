"RUSIJA JE JEDINA U SVETU..." Putin saopštio važne vesti
RUSIJA je jedina zemlja na svetu koja poseduje kompetencije u čitavom lancu nuklearne energetike, istakao je ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku, posvećenom nuklearnoj energetici.
- Rusija je verovatno jedina zemlja na svetu koja poseduje stručnost u celom lancu nuklearne energetike, a istovremeno tradicionalno poštuje visoke standarde bezbednosti i pouzdanosti rada nuklearnih elektrana. Upravo te konkurentske prednosti omogućavaju nam da zauzimamo vodeće pozicije na tržištu izgradnje nuklearnih elektrana u inostranstvu - rekao je Putin tokom sastanka.
(Sputnjik)
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