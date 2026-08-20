OTVOREN PUT DO ASISTIRANE SMRTI: Posle burne rasprave, Makron potpisao zakon o eutanaziji

Francuska je stala u red zemalja koje dozvoljavaju potpomognutu smrt.

Foto: Goran Čvorović

Predsednik Emanuel Makron potpisao je zakon kojim se teško i neizlečivo obolelim osobama, pod strogo utvrđenim uslovima, daje pravo na "pomoć pri umiranju".

Francuski zakon izbegava izraz "eutanazija" i uvodi sopstveni model koji podrazumeva da pacijent prvenstveno sam sebi daje smrtonosnu supstancu, dok će, ukoliko fizički nije u stanju da to učini, moći da je dobije od lekara ili medicinske sestre.

Zakon je usvojen u skupštini sredinom jula, posle dugog i burnog parlamentarnog puta, i to relativno tesnom većinom. Ustavni savet je 14. avgusta dao zeleno svetlo, ocenivši osporene odredbe saglasnim s Ustavom, uz nekoliko tumačenja kojima su dodatno zaštićeni prigovor savesti i ranjive osobe. Makron je zakon proglasio 18. avgusta, a već sutradan je objavljen u Službenom listu.

OD KOLUMBIJE DO AUSTRALIJE Eutanazija je već godinama dozvoljena, pod različitim uslovima, u Holandiji, Belgiji, Luksemburgu, Španiji, Kanadi, Kolumbiji, Ekvadoru, Novom Zelandu i Urugvaiju, kao i u australijskim saveznim državama. Portugalija je 2023. usvojila zakon o medicinski potpomognutoj smrti, ali on nikada nije počeo da se primenjuje, a posle odluke Ustavnog suda iz 2025. proces je praktično blokiran. Švajcarska, kao i pod određenim uslovima Nemačka i Austrija, dopuštaju potpomognuto samoubistvo, ali ne i aktivnu eutanaziju. Sličan model postoji i u nizu američkih saveznih država.

To pravo neće imati svako ko želi da okonča život. Pacijent mora da bude punoletan, francuski državljanin ili da stabilno i legalno živi u Francuskoj, da boluje od teške i neizlečive bolesti koja ugrožava život i nalazi se u uznapredovaloj, nepovratnoj ili terminalnoj fazi. Mora da trpi patnje koje terapija ne može da ublaži ili koje smatra nepodnošljivim, ako je odlučio da odbije ili prekine lečenje. Isključivo psihička patnja nije dovoljan razlog. Osoba, takođe, mora biti sposobna da slobodno i s punim razumevanjem izrazi svoju volju.

U praksi će pacijent zahtev podnositi lekaru lično. Lekar će ga upoznati s mogućnostima lečenja i palijativne nege, a zatim će slučaj razmatrati kolegijum u kome će, uz njega, biti najmanje još jedan lekar specijalista i zdravstveni radnik. Odluka mora da bude saopštena najkasnije za 15 dana. Posle odobrenja sledi najmanje dva dana za razmišljanje, nakon čega pacijent potvrđuje zahtev i dogovara datum i mesto.

Smrtonosni preparat izdavaće se kroz posebno određene apoteke. Postupak će moći da bude obavljen u bolnici, zdravstvenoj ili socijalnoj ustanovi, ali i kod kuće. Pacijent sam uzima preparat, a ako to fizički nije moguće, daje mu ga lekar ili medicinska sestra. Do poslednjeg trenutka može da odustane. Zdravstveni radnik na sam dan postupka mora još jednom da proveri njegovu volju i da utvrdi da nije izložen pritisku.

Ipak, Francuzi neće već od danas moći da zatraže ovakvu smrt. Potrebni su uredbe i drugi podzakonski akti, kao i preporuke Visokog zdravstvenog autoriteta o smrtonosnim supstancama i njihovoj upotrebi. Njihovo donošenje očekuje se tokom jeseni, pa se stvarna primena zakona očekuje početkom sledeće godine.

Najveći otpor dolazi iz dela medicinskih krugova. Francusko društvo za pratnju i palijativnu negu upozoravalo je na etičke posledice zakona, a protiv njega su se angažovali i neki drugi kolektivi. Protivnici su organizovali i javna okupljanja u Parizu i drugim francuskim gradovima.

I pojedini lekari već otvoreno najavljuju da neće u tome učestvovati. Oni koji su protiv ističu da lekar ne može sebe da zamisli kako oduzima život drugom čoveku, čak ni na njegov zahtev. Zakon im to i omogućuje. Zdravstveni radnici imaju pravo na prigovor savesti. Moraju, međutim, pacijenta odmah da obaveste da odbijaju da učestvuju u proceduri i upute ga na kolege spremne da je sprovedu. Ustavni savet je zaštitu prigovora savesti dodatno proširio i za farmaceute.