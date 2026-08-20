DRAMATIČNO U BiH: Na terenu i helikopter Oružanih snaga (VIDEO)
POŽAR ispod Okretaljke na samom ulazu u Bihać sinoć je ponovo aktiviran zbog jakog vetra koji je duvao.
Grad Bihać je, kako su rekli, zatražio hitan angažman svih raspoloživih snaga Šumskog privrednog društva "Unsko-sanske šume" i Kantonalne uprave civilne zaštite, a poslat je i zahtev za angažman helikoptera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
Ova letelica je trenutno angažovana za gašenje požara u Bosanskom Grahovu.
Ekipe Civilne zaštite Bihaća i Vatrogasne jedinice su na terenu s dva vatrogasna vozila i jednom cisternom od bihaćkog vodovoda, a na Plješevicu pristižu i dve dodatne cisterne.
Istovremeno, prema pistama aerodroma Željava se aktiviralo novo žarište koje se nalazi u miniranom području i koje nije moguće direktno gasiti. Ekipe prate njegovo kretanje i spremne su da ga dočekaju na prvom pristupnom putu ukoliko se proširi, saopšteno je.
Između požarišta i naseljenih područja nalazi se već teren zahvaćen požarom, kao i dva puta koji predstavljaju prirodnu prepreku širenju prema naseljima.
(Kliks)
BONUS VIDEO: POŽAR STIGAO DO SELA ŠUMARAK: Vetar širi vatru munjevitom brzinom, u toku evakuacija
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