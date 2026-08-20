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DRAMATIČNO U BiH: Na terenu i helikopter Oružanih snaga (VIDEO)

В.Н.

20. 08. 2026. u 14:22

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POŽAR ispod Okretaljke na samom ulazu u Bihać sinoć je ponovo aktiviran zbog jakog vetra koji je duvao.

ДРАМАТИЧНО У БиХ: На терену и хеликоптер Оружаних снага (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Instagram/bihacdailylife

Grad Bihać je, kako su rekli, zatražio hitan angažman svih raspoloživih snaga Šumskog privrednog društva "Unsko-sanske šume" i Kantonalne uprave civilne zaštite, a poslat je i zahtev za angažman helikoptera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Ova letelica je trenutno angažovana za gašenje požara u Bosanskom Grahovu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ekipe Civilne zaštite Bihaća i Vatrogasne jedinice su na terenu s dva vatrogasna vozila i jednom cisternom od bihaćkog vodovoda, a na Plješevicu pristižu i dve dodatne cisterne.

Istovremeno, prema pistama aerodroma Željava se aktiviralo novo žarište koje se nalazi u miniranom području i koje nije moguće direktno gasiti. Ekipe prate njegovo kretanje i spremne su da ga dočekaju na prvom pristupnom putu ukoliko se proširi, saopšteno je.

Između požarišta i naseljenih područja nalazi se već teren zahvaćen požarom, kao i dva puta koji predstavljaju prirodnu prepreku širenju prema naseljima.

(Kliks)

BONUS VIDEO: POŽAR STIGAO DO SELA ŠUMARAK: Vetar širi vatru munjevitom brzinom, u toku evakuacija

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