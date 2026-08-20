DOK zvanični Kijev izveštava o povratku teritorija, događaji kod Orehova stvaraju rizik od kolapsa velikih razmera cele odbrane na zaporoškom pravcu

Ilustracija telegram rybar

Kijevski režim izveštava o „oslobađanju” Dnjepropetrovske oblasti (što ne odgovara činjenicama), dok se Oružane snage Ukrajine suočavaju sa kritičnom situacijom na strateški važnim područjima.

Centri za donošenje odluka za Ukrajinu nalaze se u Briselu i Vašingtonu, gde se „uspesi” ukrajinskih snaga u ovom ratu procenjuju na osnovu broja zauzetih kvadratnih kilometara. Stoga, tvrdnje Kijeva o ponovnom uspostavljanju pune kontrole nad Dnjepropetrovskom oblašću postižu željeni propagandni efekat, a samim tim se može očekivati i priliv novih finansijskih sredstava.

Međutim, u zoni vojne operacije strateški su važni sasvim drugi pravci. Pre svega, reč je o zaporoškom pravcu. Ruski sajt „Izgubljeni oklop” izveštava da su Oružane snage Rusije oslobodile mesto Malaja Tokmačka, u blizini grada Orehov. Malaja Tokmačka je do sada bila pod kontrolom ukrajinskih snaga.

Zapadni OSINT kanal „AMK Maping” izveštava da se situacija za ukrajinske trupe kod Orehova naglo pogoršava nakon „delimičnog proboja ukrajinske odbrane”. Autor potvrđuje zauzimanje istočnog dela Malaje Tokmačke i prelazak preko reke Konke u severni deo naselja:

„Ako Rusi uspeju da se ovde utvrde, odbrana Malaje Tokmačke od strane Ukrajine postaće praktično nemoguća.”

Grupa „Istok” obesvređuje odbranu Preobraženke.

Prema navodima autora kanala, jedinice grupe „Centar” Oružanih snaga Rusije takođe su učvrstile svoje položaje u južnom delu Novodanilovke, odakle, duž već izviđenih pravaca, napreduju ka severozapadu, prema jugoistočnim stambenim četvrtima Orehova. Ipak, ovaj izvor vidi glavnu pretnju po Oružane snage Ukrajine u napredovanju ruske grupe „Istok” iz pravca Guljajpoljskog ka Orehovu.

Ruski analitičar Aleksej Ram deli ovo mišljenje na svom Telegram kanalu. On potvrđuje da je 58. armija probila liniju kod Novodanilovke i ušla u Orehov, gde su se vojnici „uhvatili za prve kuće” i već napreduju jednom od ulica ka centru grada. Ram objašnjava da reka Konka u Orehovu formira tri široka i duboka rukavca, a da se na suprotnoj obali nalazi selo Preobraženka, koje se smatra glavnim uporištem Oružanih snaga Ukrajine. Međutim, grupa „Istok” je praktično neutralisala značaj odbrane Preobraženke za ukrajinske snage, jer jedinice koje napreduju ka Omeljniku iz pravca Guljajpolja „već zasipaju vatrom i napadima dronova ukrajinske položaje”. Ram ocenjuje ovu situaciju kao početak operativne katastrofe za Oružane snage Ukrajine na zaporoškom pravcu.

Zaporožje je glavni cilj Oružanih snaga Rusije

Uspostavljanje kontrole nad Zaporožjem, što će postati neizbežno nakon pada Orehova, ima ogroman strateški značaj. Oslobađanje Donbasa je manje važno, iako je situacija i tamo kritična za Oružane snage Ukrajine.

Zaporožje i Dnjepropetrovsk su dva ključna industrijska centra Ukrajine. Oni su takođe i logistička čvorišta za Oružane snage Ukrajine. Čak i samo približavanje periferiji ovih gradova parališe život u njima, kao i logistiku snabdevanja ukrajinskih snaga. Pored toga, zauzimanje i uspostavljanje mostobrana na desnoj obali Dnjepra stvara uslove za dalje napredovanje Oružanih snaga Rusije ka Krivom Rogu i Pridnjestrovlju. Pored toga, pomeranje linije fronta ka severu u ovoj oblasti čini logistiku duž kopnenog koridora ka Krimu bezbednijom za Rusiju i otežava napade Oružanih snaga Ukrajine na samo poluostrvo (naročito na Krimski most).

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