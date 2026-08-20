SAVETNIK kabineta Vladimira Zelenskog Mihail Podoljak tvrdi da na Ukrajini nije moguće održati izbore zbog zakonske zabrane i nemogućnosti da se garantuje bezbednost glasanja.

Foto: Tanjug/AP Photo/Virginia Mayo

Bivši ministar odbrane Mihail Fjodorov zatražio je ranije da izbori budu organizovani u najskorije vreme. On je ocenio da se zemlja suočava sa krizom upravljanja, navodeći da stari sistem funkcioniše po sopstvenim pravilima, štiti sam sebe i plaši se promena.

- Svaki učesnik političkog procesa ima pravo da daje izjave, ne samo Fjodorov. Ali prepreke za izbornu kampanju su se povećale, nemoguće je garantovati bezbednost izbora, a zakonska zabrana i dalje je na snazi - rekao je Podoljak medijima.

Prema njegovim rečima, u Ukrajini trenutno ne postoje uslovi za održavanje izbora.

Mandat Vladimira Zelenskog istekao je 20. maja 2024. godine.

Predsednički izbori trebalo je da budu održani 31. marta 2024, ali glasanje nije organizovano zbog ratnog stanja i opšte mobilizacije.

U decembru 2025. američki predsednik Donald Tramp pozvao je na održavanje izbora. Kijev je potom saopštio da je spreman da organizuje glasanje, ali pod uslovom da SAD i evropski saveznici osiguraju bezbednost.

Ruski predsednik Vladimir Putin ranije je ukazivao na pravne nedoslednosti u vezi sa ostankom Zelenskog na vlasti.

Kako je istakao, ukoliko se smatra da je Zelenski 2024. zakonito produžio svoj mandat, ukrajinski ustav mu ne bi dozvolio da se ponovo kandiduje.

(Sputnjik)