NAKON što je od obaveštajne službe dobila potvrdu o uništenju dodeljenog cilja, posada se bezbedno vratila na polazni aerodrom

MOD Rusije

Posada ruskog lovca-bombardera Su-34 izvela je noćni vazdušni napad na privremeno komandno mesto i ljudstvo Oružanih snaga Ukrajine u zoni odgovornosti grupe „Dnjepar”, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Prema navodima Ministarstva, napad je izveden upotrebom avionskih bombi po unapred određenim koordinatama. Bombe su bile opremljene univerzalnim modulima za planiranje i korekciju putanje.

Ministarstvo odbrane je takođe objavilo snimak pripreme i izvršenja borbenog leta. Video prikazuje posadu kako radi na aerodromu u noćnim uslovima. Vojno osoblje obavlja pripreme aviona Su-34 za let, nakon čega piloti zauzimaju svoja mesta u kabini. Poseban kadar izbliza prikazuje ubojna sredstva okačena ispod aviona.

Naredni kadrovi prikazuju rulanje aviona Su-34 do piste i njegovo poletanje. Video takođe sadrži snimke iz kabine tokom izvršenja zadatka. Jedan od snimaka prikazuje ubojno sredstvo na spoljnom nosaču, a zatim i trenutak njegovog odvajanja od aviona.