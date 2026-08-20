Svet

SEVERNA KOREJA IMA ZASTRAŠUJUĆI ARSENAL: Pjongjang poseduje do 120 nuklearnih bojevih glava

Dragana Drlačić

20. 08. 2026. u 12:15

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PREMA procenama Južne Koreje, Severna Koreja poseduje između 80 i 120 nuklearnih bojevih glava, izjavio je danas južnokorejski ministar odbrane An Gju-bek, navodeći brojku veću od procene američkog predsednika Donalda Trampa od 57.

СЕВЕРНА КОРЕЈА ИМА ЗАСТРАШУЈУЋИ АРСЕНАЛ: Пјонгјанг поседује до 120 нуклеарних бојевих глава

Tanjug/KOR/Yeonpyeong Island

An je to rekao tokom skupštinske sednice, nakon što je Tramp u sredu izjavio da Severna Koreja poseduje 57 "veoma moćnih" primeraka nuklearnog oružja i najavio da bi kasnije ove godine mogao da se sastane sa severnokorejskim liderom Kim Džong Unom, prenosi Jonhap.

- Obično smatramo da Severna Koreja ima oko 80 do 120 nuklearnih oružja, ali veoma sam uzdržan kada je reč o navođenju precizne brojke - rekao je An poslanicima.

On je kasnije pojasnio da je naveo procenu privatnog istraživačkog instituta i naglasio da nije u mogućnosti da iznese zvaničnu vojnu procenu. Južna Koreja i SAD ne priznaju Severnu Koreju kao nuklearnu državu.

-To nikada ne možemo zvanično da priznamo -rekao je An odgovarajući na pitanje opozicionog poslanika da li Seul priznaje da Pjongjang poseduje nuklearni arsenal.

An je takođe rekao da Južna Koreja nema nameru da razvija sopstveno nuklearno oružje i da će nastaviti da jača odbrambene kapacitete u okviru nuklearnog odvraćanja sa SAD. Ministarstvo odbrane Južne Koreje saopštilo je da očekuje da će Severna Koreja do 2028. završiti aktivnosti na dodatnom utvrđivanju granice, uključujući postavljanje ograda i mina duž međukorejske granice.

- Uspostavili smo poziciju za reagovanje u realnom vremenu i pojačali bezbednost granica protiv severnokorejskih postrojenja i vojnih pokreta duž MDL-a - navodi se u dokumentu ministarstva podnetom Narodnoj skupštini.

U saopštenju se navodi da je Pjongjang rasporedio nove sisteme naoružanja u pograničnim područjima, uključujući višecevne raketne sisteme kalibra 240 i 600 milimetara, samohodnu artiljeriju i taktičke rakete.

Južnokorejska vojska je, kao odgovor, rasporedila protivartiljerijske sisteme i višecevne raketne sisteme "Čunmu", kao i nove sisteme za borbu protiv dronova. Istovremeno, Komanda Ujedinjenih nacija, koja nadzire sprovođenje sporazuma o primirju iz 1953. godine, ocenila je da severnokorejska utvrđenja na granici ne predstavljaju kršenje sporazuma jer imaju odbrambenu svrhu, što pokazuje razliku u stavovima Seula i UNC-a.

(Tanjug)

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