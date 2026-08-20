IZRAEL PRESEKAO: Međunarodne snage ipak neće u Gazu, stigla jasna poruka o Hamasu
KANCELARIJA izraelskog premijera Benjamina Netanjahua odbacila je izveštaje da su izraelske vlasti odobrile uvođenje međunarodnih snaga u pojas Gaze.
Suprotno izveštajima, političko rukovodstvo nije odobrilo uvođenje međunarodnih snaga u pojas Gaze.
- Izrael je jasno stavio do znanja da u sektoru neće biti rekonstrukcije do potpunog razoružanja Hamasa - navodi se u saopštenju.
(Ria Novosti)
Preporučujemo
TRAMP ŠALjE KUŠNERA U IZRAEL: Sastanak koji može promeniti situaciju u Gazi
13. 08. 2026. u 22:03
HAMAS POZIVA NA PRIMENU TRAMPOVOG PLANA: Preuzmite odgovornost
09. 08. 2026. u 19:25
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
OVO JE UKRAJINAC UHAPŠEN ZBOG SABOTAŽE SEVERNOG TOKA: Već jednom izmakao Nemcima, sada mu sledi izručenje
Drugi osumnjičeni optužen za učešće u eksplozijama na gasovodu Severni tok 2022. godine uhapšen je u Hrvatskoj i biće izručen Nemačkoj, saopštili su nemački tužioci danas.
19. 08. 2026. u 13:28
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
Izvadili najveći kamen iz bešike u istoriji sveta - neverovatno koliko je težak (FOTO)
PACIJENT je u bolnicu prvobitno primljen zbog moždanog udara.
18. 08. 2026. u 22:20 >> 22:38
Komentari (0)