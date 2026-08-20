Svet

IZRAEL PRESEKAO: Međunarodne snage ipak neće u Gazu, stigla jasna poruka o Hamasu

Dragana Drlačić

20. 08. 2026. u 11:40

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KANCELARIJA izraelskog premijera Benjamina Netanjahua odbacila je izveštaje da su izraelske vlasti odobrile uvođenje međunarodnih snaga u pojas Gaze.

ИЗРАЕЛ ПРЕСЕКАО: Међународне снаге ипак неће у Газу, стигла јасна порука о Хамасу

Chaim Goldberg / AFP / Profimedia

Suprotno izveštajima, političko rukovodstvo nije odobrilo uvođenje međunarodnih snaga u pojas Gaze.

- Izrael je jasno stavio do znanja da u sektoru neće biti rekonstrukcije do potpunog razoružanja Hamasa - navodi se u saopštenju.

(Ria Novosti)

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