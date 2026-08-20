IZRAEL PRESEKAO: Međunarodne snage ipak neće u Gazu, stigla jasna poruka o Hamasu

RAT se sve više uvlači u svakodnevni život Rusa, pa čak i u njihove godišnje odmore. Na obali Crnog mora, jednom od najpopularnijih ruskih letnjih odredišta, turisti se sunčaju i kupaju dok se u pozadini oglašavaju sirene za vazdušnu opasnost, iznad njih lete dronovi, a posledice napada osećaju se i kroz nestašice goriva i zagađenje mora. Uprkos tome, plaže nisu prazne, a mnogi Rusi i dalje dolaze na odmor.