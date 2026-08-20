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KIJEV BLOKIRA PUT KA MIRU: Rusi nisu optimistični po pitanju rešenja sukoba u Ukrajini

В.Н.

20. 08. 2026. u 12:13

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U OVOM trenutku nema razloga za optimizam kada je reč o mirnom rešavanju sukoba u Ukrajini, izjavio je portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov.

КИЈЕВ БЛОКИРА ПУТ КА МИРУ: Руси нису оптимистични по питању решења сукоба у Украјини

foto: Pavel Byrkin / Sputnik / Profimedia

On je naglasio da je takva situacija posledica stava Kijeva.

Prema rečima Peskova, dinamika na liniji fronta ostaje „poznata“.

Odgovarajući na pitanje o mogućoj poseti Moskvi predstavnika američke strane — specijalnog izaslanika predsednika SAD Stiva Vitkofa i zeta Donalda Trampa Džareda Kušnera — Peskov je rekao da za sada nema konkretnih informacija.

- Nijedan konkretan datum nije rezervisan za takvu posetu. Koliko nam je poznato, američki pregovarači aktivno rade na drugim pravcima američke spoljne politike. Ipak, oni su uvek rado viđeni gosti u Moskvi - rekao je Peskov.

Krajem jula ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da Moskva očekuje posetu američke delegacije nakon završetka dešavanja u vezi sa „vrućom fazom“ na iranskom pravcu. Kremlj je ranije najavio da će naknadno saopštiti datum mogućeg dolaska Vitkofa i Kušnera u Moskvu.

Poslednja poseta američkih pregovarača Rusiji bila je 22. januara.

(RT Balkan)

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