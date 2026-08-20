KIJEV BLOKIRA PUT KA MIRU: Rusi nisu optimistični po pitanju rešenja sukoba u Ukrajini
U OVOM trenutku nema razloga za optimizam kada je reč o mirnom rešavanju sukoba u Ukrajini, izjavio je portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov.
On je naglasio da je takva situacija posledica stava Kijeva.
Prema rečima Peskova, dinamika na liniji fronta ostaje „poznata“.
Odgovarajući na pitanje o mogućoj poseti Moskvi predstavnika američke strane — specijalnog izaslanika predsednika SAD Stiva Vitkofa i zeta Donalda Trampa Džareda Kušnera — Peskov je rekao da za sada nema konkretnih informacija.
- Nijedan konkretan datum nije rezervisan za takvu posetu. Koliko nam je poznato, američki pregovarači aktivno rade na drugim pravcima američke spoljne politike. Ipak, oni su uvek rado viđeni gosti u Moskvi - rekao je Peskov.
Krajem jula ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da Moskva očekuje posetu američke delegacije nakon završetka dešavanja u vezi sa „vrućom fazom“ na iranskom pravcu. Kremlj je ranije najavio da će naknadno saopštiti datum mogućeg dolaska Vitkofa i Kušnera u Moskvu.
Poslednja poseta američkih pregovarača Rusiji bila je 22. januara.
(RT Balkan)
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