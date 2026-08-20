SNIMCI SA PRVE LINIJE FRONTA: Ruska vojska je upravo zauzela dva ključna uporišta
RUSKO Ministarstvo odbrane objavilo je snimak borbi za Matjaševo i Nikolajpolje u DNR.
Nikolajpolje je oslobođeno dejstvima jedinica grupe snaga „Jug”. U protekla 24 časa, neprijatelj je u zoni odgovornosti ove grupe izgubio više od 250 boraca.
Takođe, neprijatelj je izgubio dva oklopna transportera, jedno oklopno borbeno vozilo, 22 vozila i sedam komada poljske artiljerije.
Matjaševo je oslobođeno zahvaljujući odlučnim dejstvima trupa grupe snaga „Centar”. Ukupno, neprijatelj je u zoni odgovornosti ove grupe tokom protekla 24 časa izgubio više od 370 boraca.
Oružane snage Ukrajine su takođe izgubile pet oklopnih borbenih vozila, osam motornih vozila i jednu stanicu za elektronsko ratovanje.
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