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SNIMCI SA PRVE LINIJE FRONTA: Ruska vojska je upravo zauzela dva ključna uporišta

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20. 08. 2026. u 12:34

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RUSKO Ministarstvo odbrane objavilo je snimak borbi za Matjaševo i Nikolajpolje u DNR.

СНИМЦИ СА ПРВЕ ЛИНИЈЕ ФРОНТА: Руска војска је управо заузела два кључна упоришта

MOD Rusije

Nikolajpolje je oslobođeno dejstvima jedinica grupe snaga „Jug”. U protekla 24 časa, neprijatelj je u zoni odgovornosti ove grupe izgubio više od 250 boraca.

Takođe, neprijatelj je izgubio dva oklopna transportera, jedno oklopno borbeno vozilo, 22 vozila i sedam komada poljske artiljerije.

Matjaševo je oslobođeno zahvaljujući odlučnim dejstvima trupa grupe snaga „Centar”. Ukupno, neprijatelj je u zoni odgovornosti ove grupe tokom protekla 24 časa izgubio više od 370 boraca.

Oružane snage Ukrajine su takođe izgubile pet oklopnih borbenih vozila, osam motornih vozila i jednu stanicu za elektronsko ratovanje.

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