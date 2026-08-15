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"STRELJATI NA LICU MESTA" Ovako se Dino Merlin hvalio autogramom Atifa Dudakovića koji je naređivao ubijanje zarobljenika

В.Н.

15. 08. 2026. u 15:57

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ČLANOVI Udruženja ratnih vojnih invalida i drugih boračkih udruženja iz Kraljeva juče su, kako su i najavili, na Trgu srpskih ratnika organizovali potpisivanje peticije protiv održavanja koncerta Dina Merlina.

СТРЕЉАТИ НА ЛИЦУ МЕСТА Овако се Дино Мерлин хвалио аутограмом Атифа Дудаковића који је наређивао убијање заробљеника

Foto: Jutjub printskrin/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine

Koncert je zakazan na kraljevačkom sportskom aerodromu, a organizatori peticije poručuju da žele da na miran način spreče nastup Dina Merlina.

- U deset godina od kada sam uzeo gitaru u ruke, podelio sam stotine i hiljade autograma, ali sam danas, prvi put u životu, žarko želeo da i ja dobijem jedan autogram i dobio sam. Dobio sam autogram od generala Dudakovića - kazao je svojeveremno u Bihaću Merlin.

Radio-televizija Republike Srpske prikazala je svojevremenio snimke zločina koje su počinile snage tzv. Petog korpusa muslimanske vojske u BiH, pod komandom Atifa Dudakovića, u mestu Izačić 9. jula 1994. godine, na kojima Dudaković naređuje streljanje zarobljenika.

- Streljati na licu mesta! - naredio je tada Dudaković svojoj zločinačkoj vojsci.

U ratu u Bosni i Hercegovini (1992–1995) stradalo je, po nekim procenama 100.000 ljudi. 

 

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