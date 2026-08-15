TUSK DIŽE VOJNU MUŠICU DO NEBA „Poljska će uskoro imati najveću vojsku u Evropi!“ - Spremaju silu koja će odlučivati o sudbini regiona

POLjSKI premijer Donald Tusk poručio je danas u Gdinji, na paradi ratne mornarice, da Poljska ne želi nove bitke, da želi da izbegne rat, ali da to može samo onaj ko je jak, spreman, istinski nezavisan i suveren.

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- Naša armija, naše oružane snage, uskoro će biti najveće u Evropi. Već danas možemo da kažemo da stvaramo silu koja će odlučivati o sudbini regiona, time što je savremena, brojna, a tome se divi ceo svet, posebno naši saveznici - kazao je poljski premijer.

Tusk je naglasio da se Poljska ne naoružava zbog ambicija pojedinih političara, već u teškim geopolitičkim okolnostima koji iziskuju povećana ulaganja u bezbednost.

- Danas ponosno kažemo celom svetu, ali pre svega onima koji bi hteli da nelegalno prelaze naše granice ili upadnu silom: nećete proći bez dozvole poljske države. U to smo ínvestirali napore hiljada vojnika, graničara i policije - rekao je Tusk o pojačanoj zaštiti granice Poljske i Evropske unije sa Belorusijom i Rusijom i takozvanog odbrambenog projekta Istočni štit.

Kao dalje stubove bezbednosti Poljaka premijer je pored jake privrede i velikih ulaganja u armiju naveo istinska savezništva i mudru spoljnu politiku, gde je kao primer dao strateško savezništvo sa zemljama oko Baltičkog mora, ali i sa Francuskom, Velikom Britanijom i Holandijom.

- Možemo da raspravljamo o poljsko-ukrajinskim odnosima, ali niko ne može da sumnja da pomažemo Ukrajini u ratu sa Rusijom zarad naše bezbednosti. To radimo zbog sebe, za Poljakinje i Poljake, ni za koga drugog - rekao je Tusk i dodao da je Poljska odigrala ključnu ulogu da spreči podele u NATO i da ne bude postavljena pred izbor: SAD ili Evropa.

Tusk je kao pretnju bezbednosti naveo sporove na domaćoj političkoj sceni, optuživši opoziciju da pokušava da izaziva podele, te zaboravljajući na Rusiju kao glavnog neprijatelja Poljske označava Evropsku uniju i Nemačku.

- One stranke, oni političari koji pokušavaju da vas ubede da je naš glavni problem Evropa, da je naš neprijatelj Ukrajina, da nam EU ne treba, a da je Nemac najgori neprijatelj. Nekako zaboravljaju Rusiju, opasnog suseda koji vodi rat blizu naših granica, a povremeno taj rat prelazi na našu stranu granice - rekao je Tusk.

Premijer je upozorio da neki političari opozicionih konzervativnih nacionalista beže da se sakriju u Belorusiji ili ruskoj sferi uticaja, kada treba da krivično odgovaraju u domovini.

Poljski premijer na 106. godišnjicu Varšavske bitke u Poljsko-ruskom ratu, u kojem je zaustavljen prodor Crvene armije na zapad, a koja se slavi kao nacionalni Dan vojske, podsetio je da Poljska može da bude bezbedna samo ako u njoj samoj ne bude izdaje i krajnje neodgovornosti.

Ove godine Tusk je odabrao da Dan vojske obeleži na defileu ratne mornarice, dok je predsednik Karol Navrocki na godišnjoj vojnoj paradi u Varšavi.

U Gdinji i Gdanjsku predstavlja se konvoj 20 poljskih ratnih brodova i dva iz Švedske, dug pet kilometara, a nad njima lete i neki od poljskih i savezničkih letilica koje i u okviru NATO patroliraju Baltikom, prenosi Beta.

(Politika onlajn)

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