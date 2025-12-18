ZELENSKI KUKA ZAPADU: Dajte nam rakete za PVO sisteme, nemamo čime da se branimo

PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio je danas da je Ukrajina iscrpela zalihe protivvazdušnih raketa za neke od svojih postojećih sistema protivvazdušne odbrane (PVO), naglasivši da je reč o hitnoj potrebi u uslovima svakodnevnih napada.

Zelenski je to rekao na konferenciji za novinare na marginama samita Evropske unije u Briselu, navodeći da o konkretnim vrstama municije ne želi javno da govori, preneo je ukrajinski javni servis Suspilne.

- Danas govorimo i o protivvazdušnoj odbrani, o nekim raketama koje su u deficitu. Postoje sistemi za koje nemamo određene vrste raketa. O tome sam danas razgovarao sa partnerima, možemo da diskutujemo, ali projektili lete svakog dana i moraju da se obaraju - rekao je Zelenski.

On je istakao da "partneri Kijeva" moraju da razumeju ovu potrebu i naveo nekoliko mogućih rešenja.

- Partneri ili daju licence za proizvodnju, ili isporučuju rakete, ili pomažu finansijski kako bismo ih sami kupili. Drugih opcija nema. Da li Evropa to razume? Mislim da razume - poručio je ukrajinski predsednik.

Zelenski je ranije danas izjavio da je Ukrajini potrebno sve hitnije obezbeđivanje novih finansijskih sredstava, jer se suočava sa budžetskim deficitom od 45 do 50 milijardi evra u narednoj godini.

Prema njegovim rečima, Ukrajina bi bez dodatnih sredstava do proleća mogla da bude primorana da smanji proizvodnju dronova.

(Tanjug)