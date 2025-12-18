VELIKO UPOZORENJE VALERIJA GERASIMOVA: Kolektivni Zapad izvor rastućih vojnih pretnji po bezbednost Rusije

KOLEKTIVNI Zapad je glavni izvor rastućih vojnih pretnji po bezbednost Rusije, izjavio je danas načelnik Generalštaba Oružanih snaga Rusije Valerij Gerasimov na brifingu za strane vojne atašee.

Foto: AP Photo/Alexander Zemlianichenko

-Trenutnu vojno-političku situaciju karakteriše intenziviranje globalne konkurencije i dalja eskalacija međunarodnih tenzija. Primarni izvor rastućih vojnih pretnji po bezbednost Ruske Federacije je kolektivni Zapad, koji nije odustao od svog deklarisanog cilja da nanese strateški poraz Rusiji kroz specijalnu vojnu operaciju pružanjem sveobuhvatne podrške vojnom potencijalu Ukrajine - rekao je on, prenosi Interfaks.

Gerasimov je kazao da političke izjave niza evropskih lidera sugerišu dugotrajnu vojnu akciju, koja će, po njihovom mišljenju, iscrpeti Rusiju i omogućiti NATO-u da restrukturira svoju "vojnu mašineriju" za neizbežan direktan sukob sa Rusijom.

- Ciljevi ove informativne kampanje su povećanje vojnih izdataka i aktivna militarizacija društvenog poretka u Evropi - istakao je on. Gerasimov je kazao da Vašington još nije odgovorio na predlog Rusije da se pridržava ograničenja Sporazuma START još godinu dana.

- Potpuni kolaps sistema kontrole naoružanja utiče na globalnu bezbednost. Trenutno je novi Sporazum START nominalno na snazi i ističe 5. februara sledeće godine. Nakon tog datuma neće biti ograničenja u ovoj oblasti. Predlog Rusije da se pridržava ograničenja sporazuma još godinu dana, uz slične akcije Vašingtona, ostaje bez odgovora - rekao je Gerasimov.

On je naveo da će, ako Sjedinjene Američke Države izvrše nuklearne probe, uslediti adekvatne mere odmazde.

- Uzimamo u obzir stav SAD o mogućem nastavku nuklearnih ispitivanja. Strogo se pridržavamo naših obaveza prema Ugovoru o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih ispitivanja. Međutim, ako SAD nastave sa ispitivanjem, uslediće odgovarajuće kontramere - naglasio je Gerasimov.

Prema njegovim rečima, posledice nedostatka ograničenja na ofanzivno naoružanje jasno ilustruje situacija sa raspoređivanjem raketa srednjeg i kratkog dometa širom sveta. Nakon povlačenja SAD iz Sporazuma o likvidaciji raketa srednjeg intenziteta (INF), aktivno se istražuje mogućnost raspoređivanja mobilnih raketnih sistema dometa preko 1.000 km u Evropi i Azijsko-pacifičkom regionu, napomenuo je Gerasimov.

- Ovo stvara novi nivo nestabilnosti i izaziva lokalnu trku u naoružanju. Kao odgovor, u avgustu ove godine, Rusija je okončala svoj jednostrani moratorijum na raspoređivanje raketa srednjeg i kratkog dometa - podsetio je načelnik Generalštaba Oružanih snaga Rusije.

Prema njegovim rečima, pod izgovorom takozvane "ruske vojne pretnje", alijansa je značajno povećala svoje vojno prisustvo u blizini ruskih granica. "Obim i intenzitet operativnih i borbeno-trenažnih aktivnosti ostaju nepromenjeni. Preduzimaju se mere za povećanje brzine raspoređivanja pojačanja trupa. Ove godine je sprovedena vežba velikih razmera 'Branilac Evrope... Tokom vežbe, značajni kontingent trupa je premešten na rusku granicu, uvežbavajući različite scenarije za raspoređivanje kopnenih snaga", naglasio je Gerasimov. On je podsetio da je "u zoni Baltičkog mora raspoređena pomorska misija NATO-a 'Baltički gardijan', koja ima za cilj ometanje ruskog pomorskog transporta kršeći međunarodno pomorsko pravo".

- Svi ovi faktori ne doprinose poboljšanju bezbednosti na evropskom kontinentu, koji je postao arena konfrontacije između Zapada i naše zemlje - naglasio je on. Gersimov je izjavio da rast vojnog potencijala i aktivnosti NATO-a u blizini granica Rusije predstavlja dugoročni izazov interesima Rusije na zapadnom strateškom pravcu.

- Posvećenost NATO-a militarizaciji Evrope je pojačana tokom samita u Hagu u junu ove godine - istakao je on. Prema njegovim rečima, odlučna odbrana Rusije svojih nacionalnih interesa, uključujući i tokom specijalne vojne operacije, dovela je do ozbiljnih geopolitičkih promena.

- Autoritet međunarodnih organizacija je značajno porastao. Njihov primarni cilj je promocija ravnopravnog ekonomskog razvoja kao temelja novog globalnog sistema bezbednosti. Pre svega raste autoritet BRIKS-a, ŠOS-a (Šangajska organizacija za saradnju) i ODKB-a (Organizacija Ugovora o kolektivnoj bezbednosti), koji učvršćuju multipolarnost u savremenom svetu - naglasio je Gerasimov. On je dodao da strateški partneri Rusije, Kina i Indija, igraju značajnu ulogu na međunarodnoj sceni, da je uloga zemalja globalnog Juga i Asocijacije država jugoistočne Azije (ASEAN) u globalnim poslovima porasla, kao i da je danas multipolarnost postala objektivna realnost.

Gerasimov je kazao da su ukrajinske oružane snage izgubile više od 76.000 vojnika i više od 7.700 komada vojne opreme u sektoru Kursk. On je izjavio da je ukrajinski plan u ovom pravcu propao, uključujući i njihov proračun da će Rusija biti primorana da obustavi ofanzivu u Donbasu i prebaci neke borbene jedinice u Kursk. Gerasimov je istakao da su izolacija područja prodora i brze ofanzivne akcije osigurale slom odbrane ukrajinskih oružanih snaga.

- Želeo bih posebno da napomenem učešće vojnog osoblja iz Demokratske Narodne Republike Koreje u ovoj operaciji - rekao je Gerasimov i pohvalio visok nivo profesionalizma severnokorejskog vojnog osoblja.

- Oni su, takođe, učestvovali u operacijama razminiranja u Kurskoj oblasti - naveo je ruski načelnik Generalštaba Oružanih snaga Rusije.

(Tanjug)

