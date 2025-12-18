"OREŠNIK STIGAO U BELORUSIJU": Lukašenko otkrio šta se dogovorio sa Putinom

RAKETNI sistem „orešnik“ stigao je u Belorusiju i nalazi se na borbenom dežurstvu, rekao je beloruski lider Aleksandar Lukašenko.

- Prvi položaji opremljeni su raketnim sistemom 'orešnik' dobili smo ga juče (17. decembra) i sada je na borbenom dežurstvu - rekao je Lukašenko u svom obraćanju narodu i parlamentu Belorusije tokom sednice Svebeloruske narodne skupštine u Minsku.

Rusija i Belorusija će pomagati jedna drugoj u slučaju agresije

Beloruski lider je otkrio da je sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom dogovorio da se međusobno pomažu u korist dva naroda.

U slučaju agresije, iz Rusije će stići nekoliko desetina hiljada vojnika u pomoć Belorusiji, poručio je Lukašenko.

- U slučaju eskalacije sukoba, predviđeno je da se Oružane snage – nekoliko desetina hiljada ljudi na zapadu Rusije – odmah, kao drugi ešelon, pridruže vojnoj borbi. Belorusija je prva koja će krenuti, moramo da odgovorimo, a onda će nas Ruska Federacija podržati - istakao je Lukašenko.

Predsednik Rusije Vladimir Putin 21. novembra prošle godine saopštio je o uspešno sprovedenom testiranju najnovije rakete srednjeg dometa „orešnik“. Kao odgovor na upotrebu američkog i britanskog naoružanja, Rusija je izvela kombinovani udar na objekat vojno-industrijskog kompleksa Ukrajine.

U decembru 2024. godine Lukašenko je zamolio Putina da na teritoriji Belorusije rasporedi najnovije rusko naoružanje, uključujući i sistem „orešnik“. Ruski lider je odgovorio da smatra da je moguće razmeštanje ovog sistema u Belorusiji u drugoj polovini 2025. godine. Beloruski predsednik je 8. avgusta ove godine izjavio da se prve pozicije za ovaj sistem već pripremaju.

