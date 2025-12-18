Panorama

VELIKO ARHEOLOŠKO OTKRIĆE: U drevnom gradu Pompeji otkrivene nove freske i odaje

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

18. 12. 2025. u 23:33

NOVE freske i odaje otkrivene su u jednoj vili drevnog rimskog grada Pompeja na jugu Italije, saopšteno je danas iz arheološkog parka na tom lokalitetu.

Foto: Profimedia

Arheolozi su otkrili freske izuzetnih boja i detalja u vili Popea u naselju Oplontis koje datiraju iz sredine prvog veka nove ere, preneo je Rojters.

Veruje se da je vila pripadala Popea Sabini, drugoj supruzi rimskog imperatora Nerona, ili njenoj porodici.

Arheolozi su otkrili gotovo kompletnu fresku ženke pauna, kojoj nedostaje glava, kao i fragmente pozorišne maske koja se koristila u komedijama, dok su ranije u istom prostoru pronađene maske za tragedije.

Istraživači su takođe otkrili otiske stabala u vrtu vile, nastale u lavi, kao i četiri odaje, pored 99 ranije iskopanih, od kojih se veruje da je jedna bila termalno kupatilo.

Direktor arheološkog parka Gabrijel Cuhtrigel kazao je da ova otkrića pružaju perspektivu za nova istraživanja i proučavanje interakcije između stanovnika Pompeja i prirodne okoline.

Drevni grad Pompeji, koji se nalazi u blizini Napulja, uništen je u erupciji vulkana Vezuv 79. godine, ali njegove ruševine su vekovima opstale pod debelim slojevima pepela i lave, podseća agencija.

(Tanjug)

