INCIDENT U SLOVAČKOJ: Pronađena neeksplodirana naprava iz Drugog svetskog rata na deonici pruge
U BLIZINI železničke pruge na deonici između Šale i Trnovca na Vahu u Slovačkoj pronađena je neeksplodirana municija iz Drugog svetskog rata, zbog čega je železnički saobraćaj na tom delu pruge bio obustavljen.
Municija je pronađena tokom iskopnih radova na sanaciji mosta, preneo je portal TV Noviny.
Kako se navodi, nakon uklanjanja municije, železnički saobraćaj je ponovo uspostavljen u oba smera.
(Tanjug)
