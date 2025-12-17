Svet

INCIDENT U SLOVAČKOJ: Pronađena neeksplodirana naprava iz Drugog svetskog rata na deonici pruge

17. 12. 2025.

U BLIZINI železničke pruge na deonici između Šale i Trnovca na Vahu u Slovačkoj pronađena je neeksplodirana municija iz Drugog svetskog rata, zbog čega je železnički saobraćaj na tom delu pruge bio obustavljen.

ИНЦИДЕНТ У СЛОВАЧКОЈ: Пронађена неексплодирана направа из Другог светског рата на деоници пруге

Municija je pronađena tokom iskopnih radova na sanaciji mosta, preneo je portal TV Noviny.

Kako se navodi, nakon uklanjanja municije, železnički saobraćaj je ponovo uspostavljen u oba smera.

