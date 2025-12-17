"OVO VIŠE NIJE OPCIJA - TO JE OBAVEZA" Fon der Lajen: Evropa mora biti odgovorna za svoju bezbednost
EVROPA mora da bude odgovorna za sopstvenu bezbednost, izjavila je danas predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.
- Ovo više nije opcija. To je obaveza - rekla je Fon der Lajen u obraćanju Evropskom parlamentu u Strazburu, preneo je Rojters.
Ona je saopštila da Evropa „ne može sebi da priušti i da dozvoli drugima da definišu njen pogled na svet“.
Takođe je dodala da iako je američka strategija nacionalne bezbednosti ispravna kada kaže da udeo Evrope u globalnom BDP-u opada, i SAD su, kako je navela, na „istom putu“.
U novoj bezbednosnoj strategiji SAD koja je nedavno objavljena, evropske zemlje su opisane kao oslabljene sile koje su ustupile svoj suverenitet Evropskoj uniji.
U dokumentu se Evropa još poziva da preuzme odgovornost za sopstvenu odbranu.
(Tanjug)
