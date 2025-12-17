Svet

"OVO VIŠE NIJE OPCIJA - TO JE OBAVEZA" Fon der Lajen: Evropa mora biti odgovorna za svoju bezbednost

P. Đurđević

17. 12. 2025. u 10:10

EVROPA mora da bude odgovorna za sopstvenu bezbednost, izjavila je danas predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

ОВО ВИШЕ НИЈЕ ОПЦИЈА - ТО ЈЕ ОБАВЕЗА Фон дер Лајен: Европа мора бити одговорна за своју безбедност

Foto: Profimedia

- Ovo više nije opcija. To je obaveza - rekla je Fon der Lajen u obraćanju Evropskom parlamentu u Strazburu, preneo je Rojters.

Ona je saopštila da Evropa „ne može sebi da priušti i da dozvoli drugima da definišu njen pogled na svet“.

Takođe je dodala da iako je američka strategija nacionalne bezbednosti ispravna kada kaže da udeo Evrope u globalnom BDP-u opada, i SAD su, kako je navela, na „istom putu“.

U novoj bezbednosnoj strategiji SAD koja je nedavno objavljena, evropske zemlje su opisane kao oslabljene sile koje su ustupile svoj suverenitet Evropskoj uniji.

U dokumentu se Evropa još poziva da preuzme odgovornost za sopstvenu odbranu.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

ODRASTANjE SA: Gost podkasta Vlado Kalember

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NEMAC TVRDI: Putin šalje 360.000 vojnika, ali ne u Ukrajinu! Čekaju nas dve KRITIČNE godine
Svet

0 0

NEMAC TVRDI: "Putin šalje 360.000 vojnika, ali ne u Ukrajinu! Čekaju nas dve KRITIČNE godine"

SPOLjNOPOLITIČKI stručnjak nemačke Hrišćansko-demokratske unije (CDU) Roderih Kicveter izjavio je u razgovoru za nemačku televiziju da ruski predsednik Vladimir Putin obučava stotine hiljada vojnika, ali da ih ne šalje na ratište u Ukrajinu, već ih raspoređuje u Belorusiji, zemlji koja se graniči sa NATO-om. On je upozorio da će naredne dve godine biti izuzetno kritične.

17. 12. 2025. u 12:58

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OGLASIO SE DUŠKO TOŠIĆ: Jelena sa ćerkama gostovala u Amidžiju, a otac pružio punu podršku!

OGLASIO SE DUŠKO TOŠIĆ: Jelena sa ćerkama gostovala u "Amidžiju", a otac pružio punu podršku!