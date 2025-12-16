NADLEŽNE AMERIČKE SLUŽBE IZDALE UPOZORENJE: Pogoršana bezbednost za prelete iznad Venecuele
AMERIČKA Federalna služba za avijaciju (FAA) izdala je danas novo upozorenje glavnim avio-kompanijama o "pogoršanju bezbednosne situacije" prilikom preleta iznad Venecuele i pozvala ih na oprez.
-Pretnje bi mogle predstavljati potencijalni rizik za avione na svim visinama, uključujući tokom preleta, faze dolaska i odlaska sa aerodrome i za avione na zemlji, navodi se u obaveštenju FAA, prenosi Rojters.
Obaveštenje dolazi nakon sličnog upozorenja izdatog prošlog meseca i neposredno nakon velikog gomilanja američke vojske na jugu Kariba u okviru kampanje predsednika SAD Donalda Trampa za rušenje predsednika Venecuele Nikolasa Madura.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
ZELENSKI CINIČNO LAŽE TRAMPA: Medvedčuk o izborima u Ukrajini
16. 12. 2025. u 21:00
KAKVA SUDBINA ČEKA KIJEV? Karin Knajsl: Ukrajina može drastično promeniti granice
16. 12. 2025. u 17:53
FICO ZAGRMEO: Ono što Brisel radi Srbiji nema nikakve veze sa zdravim razumom!
PREMIJER Slovačke Robert Fico izjavio je danas da će na samitu EU - Zapadni Balkan govoriti u korist Srbije, kao i da ono što EU radi Srbiji nema veze sa zdravim razumom i da je kažnjavaju zbog njenih suverenih stavova.
17. 12. 2025. u 15:34
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
MIMU ZAUSTAVILA POLICIJA: Iznenadilo ih je ono što su zatekli u kolima
NAKON što ih je zaustavila policija, prizor u kolima ih je iznenadio...
17. 12. 2025. u 10:09
Komentari (0)