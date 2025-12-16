Svet

NADLEŽNE AMERIČKE SLUŽBE IZDALE UPOZORENJE: Pogoršana bezbednost za prelete iznad Venecuele

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

16. 12. 2025. u 22:33

AMERIČKA Federalna služba za avijaciju (FAA) izdala je danas novo upozorenje glavnim avio-kompanijama o "pogoršanju bezbednosne situacije" prilikom preleta iznad Venecuele i pozvala ih na oprez.

НАДЛЕЖНЕ АМЕРИЧКЕ СЛУЖБЕ ИЗДАЛЕ УПОЗОРЕЊЕ: Погоршана безбедност за прелете изнад Венецуеле

Foto US navy

-Pretnje bi mogle predstavljati potencijalni rizik za avione na svim visinama, uključujući tokom preleta, faze dolaska i odlaska sa aerodrome i za avione na zemlji, navodi se u obaveštenju FAA, prenosi Rojters.

Obaveštenje dolazi nakon sličnog upozorenja izdatog prošlog meseca i neposredno nakon velikog gomilanja američke vojske na jugu Kariba u okviru kampanje predsednika SAD Donalda Trampa za rušenje predsednika Venecuele Nikolasa Madura.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?

DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?