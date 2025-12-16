MLADE DUŠE NEMA KO DA LEČI: U Italiji se ubrazano povećava broj adolescenata koji imaju psihijatrijske probleme, čak i samoubilaćke namere

U ITALIJI su adolscenti sve ranjiviji. Jedan od pet pati od pshijatrijskih problema. Psihijatrijski poremećaji, depresija, samopovređiavanja, poremećaji u ishrani, čak i samoubistva su u porastu među maloletnicima. Regioni kao što je Lombardija beleže skok od 15 do 25 procenata.

AP photo

Ovo proizilaiz iz istrage međuparlamentarne Komisije za detinjstvo i adolescenciju. „Podaci posle kovida, a posebno posete hitnim službama zbog neuropsihijatrijskih poremećaja kod dece i adolsenata su šokantni“, upozorila je predsednica Komisije Mikela Vitorija Brambila. Razlozi su, smatraju stručnjaci „izgubljeni adolescenti kao i nesvesni očevi i majke“.

Trenutno nedostaje 70 procenata socijalnih radnika koji bi trebalo da rade u službama, a broj psihijatara i kreveta je neadekvatan. U Italiji u pet regiona nema stacionarne neuropsijiatrije za decu, a jeno od petoro dece traži lečenje od psihijatrijskih poremećaja. Prema Nacionalnom institutu za zdravlje, drugi vodeći uzrok smrti među mladima od 15 do 24 godine je samoubistvo.

Posle kovida došlo je do povećanja suicidnih namera za 147 procenata, povećanje depresije za 11 odsto, a anksioznosti za 110 procenata. Simptomatska trijada koja je 2022. dovela do 1.100 konsultacija u službama Hitne pomoći za decu uzrasta 14 do 17 godina u Poliklinici Umberto Prvi u Rimu, u 2023 se povećala na 1.500.

-Mere za suzbijanje pandemije kovida imale su uticaj na život dece, posebno maloletnika, sa posledicama po njihovo psihološko i fizičko zdravlje, a već je pre 2021, došlo do povećanja broja maloletnika sa neuropsihijatrijskim poremećajima - ističe Komisija.

U dečjoj bolnici „Bambino Đezu“ u Rimu neuropsihijatrijske konsultacije na odelenju Hitne pomoći povećane su sa 237 u 2013. godini na 1.415 u 2023. Vrhunac sa 1.824 slučaja bio je u 2021. godini, što predstavlja povećanje od 500 procenata.