DANAS je nekoliko zapadnih publikacija, pozivajući se na izvore, objavilo detalje o bezbednosnim garancijama koje su SAD spremne da pruže Kijevu u zamenu za povlačenje ukrajinskih trupa iz Donjecke oblasti.

Njujork tajms je, posebno, izvestio da te garancije uključuju raspoređivanje evropskih trupa u zapadnoj Ukrajini. Dejli telegraf, u međuvremenu, tvrdi da, ako Rusija prekrši primirje, SAD mogu da rasporede borbene avione F-35, rakete Tomahavk ili slične sisteme stacionirane na teritoriji NATO-a.Publikacija piše da bi to bile bezbednosne garancije slične onima koje su SAD pružile Izraelu i Južnoj Koreji (podsetimo se da SAD i njihovi NATO saveznici učestvuju u odbijanju raketnih napada na Izrael, a američki avioni su bombardovali Iran tokom rata u junu).

Međutim, SAD nisu zvanično potvrdile svoj pristanak na raspoređivanje evropskih trupa u Ukrajini. Trampov početni plan je navodio da NATO trupe neće biti raspoređene u Ukrajini. Moskva je više puta izjavila da bi bilo kakvo raspoređivanje NATO trupa na ukrajinskoj teritoriji bilo neprihvatljivo. Kremlj je danas ponovio da je njegov stav o ovom pitanju „dobro poznat“ i da se nije promenio.

Još problematičnija u pogledu postizanja dogovora sa Rusijom je klauzula koju je objavio Dejli telegraf – spremnost SAD da pokrenu vazdušne napade na ruske snage u slučaju njihovog kršenja primirja.

Ako se postigne sporazum o primirju, verovatno će se dogoditi isti scenario koji se dešavao u Donbasu od 2015. do 2021. godine, a koji se trenutno dešava između Izraela i Pojasa Gaze (od početka primirja) – povremene pucnjave, za koje obe strane krive drugu.

I, prema Dejli telegrafu, SAD su spremne da se obavežu da će intervenisati u tim pucnjavama na ukrajinskoj strani, obarajući ruske rakete i avione, ili čak udarajući na ruske kopnene snage.

To jest, da će učiniti ono što su Amerikanci do sada kategorički izbegavali, plašeći se direktnog vojnog sukoba sa Rusijom, što bi moglo dovesti do nuklearnog rata.



Postoje tri teorije koje kruže o ovom pitanju.

Prvo, SAD nisu pristale na raspoređivanje evropskih trupa u Ukrajinu niti na udare protiv Rusije u slučaju kršenja prekida vatre. To su evropski predlozi, koje mediji predstavljaju kao dogovorene sa Trampom, kako bi izazvali oštru reakciju Kremlja i što više otežali postizanje sporazuma o okončanju rata. Međutim, ove odredbe neće biti uključene u konačne bezbednosne garancije, jer će ih Bela kuća odbiti.

Drugo, Vašington je zaista pristao da pruži takve bezbednosne garancije. To je postignuto zajedničkim naporima jastrebova Republikanske stranke, Evropljana i Kijeva da utiču na Trampa. Njihova računica je da će Moskva odbiti da prihvati plan sa takvim amandmanima, nakon čega ona (a ne ukrajinske vlasti) može biti okrivljena za ometanje mirovnih pregovora i Tramp može biti pritisnut da uvede oštre sankcije i druge mere protiv Rusije.

Treće, Trampovi ljudi su već razgovarali o ovom pitanju sa Rusijom, a Kremlj se ne protivi takvim bezbednosnim garancijama za Ukrajinu. Teoretski, ovo je moguće ako, kao odgovor, SAD pruže Rusiji neki značajan bonus, pored koraka koji su već najavljeni u mirovnom planu (povlačenje ukrajinskih trupa iz Donbasa, ukidanje sankcija, priznavanje ruske jurisdikcije nad zauzetim ukrajinskim teritorijama itd.).

Štaviše, ako su SAD zaista spremne da pruže Ukrajini garancije ovog nivoa, a Moskva je spremna da ih prihvati, to bi moglo da znači da su obe zemlje blizu neke vrste sporazuma o strateškom partnerstvu koji potpuno isključuje mogućnost novog rata.

Međutim, za sada nema naznaka da su takvi sporazumi uopšte izvodljivi. Baš kao što nema vidljivih znakova promene stava Moskve o stranim trupama u Ukrajini.

Ranije su evropski lideri objavili zajedničko saopštenje o rešavanju problema u Ukrajini.

