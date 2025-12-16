NAJMANJE 104 OSOBE POGINULE U NAPADIMA DRONOVIMA U SUDANU: Među njima i 43 dece
NAJMANjE 104 osobe, uključujući 43 dece, poginule su u više napada dronovima u regionu Kordofan u Sudanu od 4. decembra, saopštila je danas Kancelarija UN za ljudska prava.
- Zabrinut sam zbog daljeg intenziviranja sukoba - rekao je visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Folker Tirk, misleći na sukobe između Sudanske vojske, Snaga brze podrške i Pokreta za oslobođenje naroda Sudana-Sever u Kordofanu, regionu koji obuhvata tri države u centralnom i južnom Sudanu, prenosi Rojters.
Tirk nije precizirao ko je odgovoran za napade dronovima, koji su, kako je naveo, pogodili bolnice, vrtić i bazu UN.
(Tanjug)
