NAJMANJE 104 OSOBE POGINULE U NAPADIMA DRONOVIMA U SUDANU: Među njima i 43 dece

NAJMANjE 104 osobe, uključujući 43 dece, poginule su u više napada dronovima u regionu Kordofan u Sudanu od 4. decembra, saopštila je danas Kancelarija UN za ljudska prava.

- Zabrinut sam zbog daljeg intenziviranja sukoba - rekao je visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Folker Tirk, misleći na sukobe između Sudanske vojske, Snaga brze podrške i Pokreta za oslobođenje naroda Sudana-Sever u Kordofanu, regionu koji obuhvata tri države u centralnom i južnom Sudanu, prenosi Rojters.

Tirk nije precizirao ko je odgovoran za napade dronovima, koji su, kako je naveo, pogodili bolnice, vrtić i bazu UN.

