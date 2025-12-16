"EU RIZIKUJE DA PRODUŽI I POGORŠA RAT" Sijarto: Nismo spremni da potrošimo ni dinar mađarskog novca u Ukrajini

EVROPSKA politička elita "definitivno nema interes" za mir u Ukrajini, izjavio je danas mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto i dodao da mora da se učini sve kako bi se sprečilo "potkopavanje" diplomatskog rešenja.

Foto Tanjug

Govoreći u podkastu "Sat istine", Sijarto je kritikovao liberalne evropske političare zbog, kako je rekao, "ratnog fanatizma" i priprema za podršku Ukrajini čak i u slučaju mirovnog sporazuma, koristeći novac evropskih građana, preneo je MTI.

On je naveo da su ministri EU raspravljali o slanju ogromnih sredstava Ukrajini, uključujući sredstva iz zamrznute ruske imovine, od čega bi veliki deo bio namenjen naoružavanju.

- Čak i dok mirovni pregovori dovode diplomatsko rešenje na dohvat ruke, Evropska unija rizikuje da produži i pogorša rat nepotrebnim prisvajanjem ruske imovine. Ovo je dijametralno suprotno interesima Mađarske. I juče sam jasno stavio do znanja da nismo spremni da potrošimo ni dinar mađarskog novca u Ukrajini - rekao je Sijarto.

Mađarska je, kako je naveo ministar, sprovela "najveću humanitarnu akciju u svojoj istoriji", podržavajući ukrajinske izbeglice, dok 58 odsto uvoza gasa i 44 odsto uvoza električne energije za Ukrajinu dolazi preko Mađarske.

(Tanjug)

