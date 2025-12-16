"EU RIZIKUJE DA PRODUŽI I POGORŠA RAT" Sijarto: Nismo spremni da potrošimo ni dinar mađarskog novca u Ukrajini
EVROPSKA politička elita "definitivno nema interes" za mir u Ukrajini, izjavio je danas mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto i dodao da mora da se učini sve kako bi se sprečilo "potkopavanje" diplomatskog rešenja.
Govoreći u podkastu "Sat istine", Sijarto je kritikovao liberalne evropske političare zbog, kako je rekao, "ratnog fanatizma" i priprema za podršku Ukrajini čak i u slučaju mirovnog sporazuma, koristeći novac evropskih građana, preneo je MTI.
On je naveo da su ministri EU raspravljali o slanju ogromnih sredstava Ukrajini, uključujući sredstva iz zamrznute ruske imovine, od čega bi veliki deo bio namenjen naoružavanju.
- Čak i dok mirovni pregovori dovode diplomatsko rešenje na dohvat ruke, Evropska unija rizikuje da produži i pogorša rat nepotrebnim prisvajanjem ruske imovine. Ovo je dijametralno suprotno interesima Mađarske. I juče sam jasno stavio do znanja da nismo spremni da potrošimo ni dinar mađarskog novca u Ukrajini - rekao je Sijarto.
Mađarska je, kako je naveo ministar, sprovela "najveću humanitarnu akciju u svojoj istoriji", podržavajući ukrajinske izbeglice, dok 58 odsto uvoza gasa i 44 odsto uvoza električne energije za Ukrajinu dolazi preko Mađarske.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: ZGRADE I VOZILA GORE: Pogledajte Belgorod nakon granatiranja
Preporučujemo
"NEMAMO POJMA ŠTA SE TAMO DOGODILO": Rjabkov o sastanku u Berlinu
16. 12. 2025. u 09:56
ORBAN BEZ DLAKE NA JEZIKU: EU već potrošila ruski novac na rat u Ukrajini
15. 12. 2025. u 22:33
FICO ZAGRMEO: Ono što Brisel radi Srbiji nema nikakve veze sa zdravim razumom!
PREMIJER Slovačke Robert Fico izjavio je danas da će na samitu EU - Zapadni Balkan govoriti u korist Srbije, kao i da ono što EU radi Srbiji nema veze sa zdravim razumom i da je kažnjavaju zbog njenih suverenih stavova.
17. 12. 2025. u 15:34
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
MIMU ZAUSTAVILA POLICIJA: Iznenadilo ih je ono što su zatekli u kolima
NAKON što ih je zaustavila policija, prizor u kolima ih je iznenadio...
17. 12. 2025. u 10:09
Komentari (0)