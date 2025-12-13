Svet

OVO JE KLJUČAN DATUM „Najaktivniji pregovori od početka rata“: Tramp vrši pritisak na Kijev da napravi ustupke

Predrag Stojković

13. 12. 2025. u 19:11

MIROVNI pregovori za okončanje rata u Ukrajini trenutno su najaktivniji od početka rata, a predsednik SAD Donald Tramp vrši intenzivan pritisak na ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da napravi ustupke.

Foto telegram/ria.ru

Bild ovo izveštava, pozivajući se na izvore.

Prema njihovim rečima, Amerika i Evropa takođe vode aktivnu diplomatiju, ali ne postoji jedinstven stav.

-Kako publikacija saznaje, Evropska unija i SAD još uvek nisu postigle jedinstven stav o pregovorima. Neke evropske zemlje žele da direktno koriste zamrznutu rusku imovinu za podršku Ukrajini, dok Vašington insistira na stvaranju američkog fonda za oporavak.

Prema izvorima, novi nezvanični rok do kog bi Tramp želeo da vidi rezultat u pregovorima smatra se Božić – 25. decembar, navodi se u članku.

Ranije je Tramp ponovo optužio Zelenskog da ne želi da sklopi mir. Izjavio je da jedini protivnik mirovnog plana koji su predložile SAD ostaje ukrajinski predsednik.

Aksios je takođe izvestio da Bela kuća vrši pritisak na Ukrajinu da odobri njihov plan, koji zahteva teritorijalne ustupke.

(ctrana.media)

