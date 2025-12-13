ZELENSKI O BRUTALNOM RUSKOM NAPADU: Neprijatelj lansirao preko 450 dronova i 30 raketa na Ukrajinu
Rusi su tokom noći lansirali preko 450 udarnih dronova i 30 raketa različitih tipova na Ukrajinu, oštetivši više od deset civilnih objekata, objavio je predsednik Volodimir Zelenski na Telegramu.
"Dve osobe su povređene u Odeskoj oblasti. Više od desetak civilnih objekata je oštećeno širom zemlje. Hiljade porodica je sada ostalo bez struje nakon sinoćnih napada u Kirovogradskoj, Nikolajevskoj, Odeskoj, Sumskoj, Harkovskoj, Hersonskoj i Černigovskoj oblasti. Bilo je i napada u Dnjeparskoj i Čerkaskoj oblasti. Ukupno je neprijatelj koristio više od 450 udarnih dronova i 30 raketa različitih tipova“, napisao je Zelenski.
(Ukrinform)
