"ČOVIĆ JE MANIPULATOR KAKVOG SRPSKI SPORT NIJE IMAO!" Vuković otkrio istinu o novcu namenjenom za spomenik Draganu Laboviću!

Predsednik Regionalnog košarkaškog saveza južne Srbije i član Upravnog odbora KSS izneo je sve dokaze

Foto: Printskrin/Mostnet Televizija Prokuplje

Povodom odgovora na tvrdnje predsednika Košarkaškog saveza Srbije Nebojše Čovića da nije podnet izveštaj o utrošku novca za spomenik preminulog reprezentativca Dragana Labovića, razgovarali smo sa predsednikom Regionalnog košarkaškog saveza južne Srbije i članom Upravnog odbora KSS Vuletom Vukovićem.

Na ovu temu nadovezale su se brojne kontroverze oko predloga za promenu Statuta, zbog kojih košarkaška javnost već nedeljama bruji. U ekskluzivnom razgovoru za naš portal, Vuković detaljno iznosi svoju stranu priče.

- Da sperem ljagu i bruku sa svog imena i prezimena, funkcije koju imam u košarci, gde postojim duže 45 godina, od sociološkog zla koje se zove Nebojša Čović – počeo je, u glasu osetno rezigniran, Vuković za 24sedam, pa u dahu nastavio:

- Svi regionalni košarkaški savezi u Srbiji dobili su zvanično obaveštenje, od predsednika Saveza lično potpisano, da do 19. januara dostavimo kompletne izveštaje o sredstvima koje je KSS dodelio regionima, gde bih svakako i računima i svim dokazima pokazao da je 350.000 dinara iskorišćeno za jedinu i pravu namenu - podizanje spomenika Draganu Laboviću.

Vukoviću gotovo da nije bilo potrebno postavljati dodatna pitanja…

– Na sahrani 12. juna, stojeći pored Draganovog odra, obećao sam da ćemo, KSS i ja lično, sve učiniti da podignemo nadgrobni spomenik Draganu Laboviću. To dete je moje dete. Moj igrač. Iz mog kluba, kluba čiji sam bio predsednik Prokuplja, je krenuo u veliku karijeru i doneo Srbiji pet evropskih zlata – kazao je Vuković dodavši:

- Kao predsednik regiona južne Srbije, 22. jula sam podneo molbu Upravnom odboru KSS da donacijom od 350.000 namenski, pomognu podizanje spomenika dinara za spomenik. Već 25. jula, na 10. elektronskoj sednici UO, odluka je doneta jednoglasno da KSS prebaci taj novac na račun Regionalnog košarkaškog saveza Južne Srbije.

Napomenuo je Vuković da, pošto su sredstva bila namenska, ništa nije mogao da uradi bez saglasnosti roditelja i sestre pokojnog Dragana Labovića, pre svih majke Sonje.

- Za idejno rešenje nadgrobnog spomenika angažovao sam evropski i svetski priznatog akademskog vajara Dragana Drobjaka iz Prokuplja. Ideja, i njegova vizija, je bila da na samom spomeniku bude Draganova ruka u prirodnoj veličini, sa loptom koju drži. Majka Sonja je obišla atelje, saglasila se sa idejom i dala zeleno svetlo. Sam mermer, njegova boja slika Dragana Labovića, slova, ime, prezime, godina rođenja i smrti usaglašeni su sa porodicom Labović.

Početkom novembra, prilikom posete ateljeu, naš sagovornik se lično uverio u kompletno idejno rešenje akademskog vajara Drobnjaka i istog dana kamenorezačkoj radnji koja je zadužena za kompletnu postavku spomenika prebacio avansno 200.000 dinara.

- Sa moje strane je sve učinjeno, a jedino našta ne mogu da utičem jesu brzina radova, umetničkih i zanatskih kada je u pitanju postavljanje samog spomenika. Ruka je u livnici, treba da se lije pa da se preko nje stavi platina. Mermer se obrađuje. Sve ide svojim tokom. Sve što je bilo do mene — urađeno je – naglasio je Vuković i ponovio kako je 19. januar rok koji su svi regioni dobili od KSS-a za pravdanje troškova.

- Ja sam se porukom, i ne samo porukom nego i u razgovoru, vezano za neke akcije „Siguran koš“, koje radi KSS u saradnji sa FIBA, obratio zaposlenom u Savezu Milanu Tasiću, koji me je pitao kako ide podizanje spomenika. Ja sam mu poslao slike i objasnio da ne mogu da utičem na brzinu vajarskog rada i zanatskih radova koji idu na mermernom spomeniku. I onda doživim, od doktora mamipulacije i spinovanja da javno izgovori ono što je izgovorio… Ja, koliko god se trudio da biram reči… To je više od laži – to je brutalna neistina. To može da izađe samo iz usta tog sociološkog zla, čoveka koji je niko i ništa. On nama priča o svom angažovanju u Savezu, u Košarkaškom savezu Jugoslavije iz prošlog veka, o 1996. godini. Tog čoveka, da nije košarke, nema u politici od 2004. godine. Da nije košarke – niko ne bi čuo za njega. Osim Čukaričke padine. Ko bi znao za njega da mu nije košarke? Jedan od kreatora neistina kakvog srpski sport nije imao.

U javnosti se pojavilo i da je, usled anonimne prijave Odseku za inspekcijske poslove Ministartva sporta, u KSS stigao zahtev da se van snage stavi odluka Skupštine KSS iz 2024. godine kojom se, pored Vukovića, još i Aleksandar Grujin i Miodrag Kocić, imenuju za članove Upravnog odbora.

– To je zapisnik sportske inspekcije — ne rešenje. Kažu da sam u „sukobu interesa“ jer sam zastupnik KK Prokuplje u APR-u. A klub Prokuplje nije u sistemu takmičenja KSS od sezone 2018/19. Klub Prokuplje je 29. maja 2024. obrisan iz članstvo KSS. Ja sam u sukobu interesa isto kao da sam predsednik udruženja goluba visokih letača. Klub Prokuplje nije u sistemu KSS-a, brisan je iz članstva, a ja sam u sukobu interesa jer, zaboga, u APR-u piše da sam zastupnik – kazao je Vuković istakavši da su mu jasni takozvani razni novinari, sportisti, treneri i sve te retroaktivno-anonimne prijave…

- Rukopis mi je poznat, a sve proističe iz toga što mi na sednicama UO, pre svega Aleksandru Grujinu, gospodin Dušan Đurić i ja na mnoga pitanja nismo dobili odgovore. Od famoznih 10 miliona koji su uplaćeni FMP-u i mnogih drugih, a mi imamo zapisnike sa sednica UO. Jedini način da nas skloni je bio da prikaže kako smo u sukobu interesa, za koji i dan danas mislim da nisam.

Cela priča je kulminirala nedavnom tužbom člana Predsedništva Košarkaškog saveza Beograda i Nadzornog odbora KSS Zorana Toškovića i delegata u Skupštini KSS Rose Ristić, koji su tužili KSS i njegovog predsednika tražeći utvrđivanje ništavnosti Odluke o usvajanju novog Statuta KSS.

– Nije problem samo tužba kao takva. Problem je i ko tuži. Član Nadzornog odbora KSS i član predsedništva KSB, gospodin Tošković — porodični prijatelj Nebojše Čovića. Njih vezuju dva unuka. Ne želim da mešam porodicu, daleko od toga, ali kažem oni nisu prijatelji sa safarija ili plivanja. Ponavljam, čovek koji je član Nadzornog odbora Košarkaškog saveza Srbije. Gospođa je član Skupštine KSS. Oni tuže svoju kuću, naravno po nalogu predsednika Čovića. To je bruka, pravni nonsens. I napominjem, 24 sata je izdato rešenje od trenutka tužbe što je, morate priznati, zaista simptomatično – rekao je Vuković i napomenuo još jednu činjenicu.

- Pogledajte sajt KSS-a. Ja sam u Skupštini Saveza od 2001. godine, ne sećam se da li su prethodni predsednici KSS imali jednu jedinu objavu svojih gostovanja. Ovo je lični portal, kao društvena mreža gospodina Čovića.

Izlaz iz cele situacije, po mišljenju Vukovića, je jedan.

- Uvek sam javno govorio. Regionima Košarkaškog saveza Srbije mora da se vrati mesto i status u statutu KSS. Pet regiona se od prvog dana, mesecima, bori za to — dopisima, angažovanjem, potpisima delegata. Ostajemo pri stavu da su neophodne promene statuta Košarkaškog saveza Srbije. Od toga nećemo nikada odustati. Ne ovo što Nebojša Čović radi — to je bahata kupovina vremena. Novi statut KSS-a će se desiti – naglasio je Vuković i dodao:

- Niko od nas u svim zahtevima koje smo imali nikada nije tražio smenu ili razrešenje predsednika KSS. To nije naša priča. Ista Skupština je birala Nebojšu Čovića. Ta ista Skupština je ono što on danas ne poštuje. Ja sam to zamerio na sednici Upravnog odbora — pitao sam ga kako vas nije sramota da vređate iste ljude koji su vas doveli. Dakle, ostajemo pri stavu, jedinstvenom stavu, da su neophodne promene statuta KSS. Od toga nećemo nikada odustati, što potvrđuju i neka današnja dešavanja. Apsolutno u skladu sa zakonom u sportu Republike Srbije – rekao je Vule Vuković.