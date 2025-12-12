KOLIMA ULETELA U BAZEN: Nesvakidašnja saobraćajna nesreća u Francuskoj
Nevrovatna saobraćajna nezgoda dogodila se u Sjoti, gradiću na mediteranskoj obali u blizini Marselja.
Žena za volanom skupocenog automobila izgubila je kontrolu nad vozilom i završila zajedno s kolima na dnu gradskog bazena.
Do nesvakidašnjeg incidenta došlo je u četvrtak oko 21 sat uveče, kada je žena stara 38 godina na obližnjem parkingu izgubila kontrolu nad vozilom, probila staklo na zatvorenom bazenu i odvezla automobil pravo na dno bazena dubokog 3,40 metra, dužine 25 metara.
Na zadnjem sedištu nalazila se njena petogodišnja kćerka.
Spasioci su munjevito reagovali i uspeli da spasu majku i kćerku. Obe su bezbedno izvukli iz kola sa dna bazena.
Očevici kažu da je na bazenu u tom trenutku bilo dvadesetak kupača i pravo je čudo kako nije povređen.
Prema nezvaničnim informacijama, žena za volanom je "pobrkala" papučice za gas i kočnicu.
Automobil je danas i dalje stajao na dnu bazena. Kupalište je zatvoreno, a bazen će morati da bude ispražnjen i očišćen, da bi ponovo mogao da bude otvoren.
