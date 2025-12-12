Svet

KOLIMA ULETELA U BAZEN: Nesvakidašnja saobraćajna nesreća u Francuskoj

Nevrovatna saobraćajna nezgoda dogodila se u Sjoti, gradiću na mediteranskoj obali u blizini Marselja.

КОЛИМА УЛЕТЕЛА У БАЗЕН: Несвакидашња саобраћајна несрећа у Француској

Foto: Printskrin

Žena za volanom skupocenog automobila izgubila je kontrolu nad vozilom i završila zajedno s kolima na dnu gradskog bazena.

Do nesvakidašnjeg incidenta došlo je u četvrtak oko 21 sat uveče, kada je žena stara 38 godina na obližnjem parkingu izgubila kontrolu nad vozilom, probila staklo na zatvorenom bazenu i odvezla automobil pravo na dno bazena dubokog 3,40 metra, dužine 25 metara.

Na zadnjem sedištu nalazila se njena petogodišnja kćerka.

Spasioci su munjevito reagovali i uspeli da spasu majku i kćerku. Obe su bezbedno izvukli iz kola sa dna bazena.

Očevici kažu da je na bazenu u tom trenutku bilo dvadesetak kupača i pravo je čudo kako nije povređen.

Prema nezvaničnim informacijama, žena za volanom je "pobrkala" papučice za gas i kočnicu.

Automobil je danas i dalje stajao na dnu bazena. Kupalište je zatvoreno, a bazen će morati da bude ispražnjen i očišćen, da bi ponovo mogao da bude otvoren.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
Suđenja

0 3

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne

SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.

11. 12. 2025. u 16:22

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?