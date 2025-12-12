PONOVO ĆE SIJATI CRVENI FENJERI? Poslanička inicijativa, uz polemiku u javnosti, da se u Francuskoj vrate javne kuće

Crveni fenjeri bi uskoro ponovo mogli da počnu da sijaju širom Francuske.

Ilustracija

To se, možda, dogodi baš na osamdesetu godišnjicu ukidanja javnih kuća, kada je, poratne 1946. godine, zarad očuvanja javnog morala, De Golova vlast zakatančila svih 1.400 bordela.

Predlog da se, na moderan način, ožive saloni za pružanje ljubavnih usluga, potekao je iz redova trenutno najpopularnije francuske stranke, suverenista iz Nacionalnog okupljanja. Ovim "ustanovama" bilo bi promenjeno ime, jer stari naziv budi loša prisećanja na degradirajući tretman žena, drugačije bi i funkcionisale, ali bi suština ostala ista.

Zamisao je da savremeni bordeli budu organizovani kao neke vrste kooperative među damama noći, da bi se prodavačice ljubavi bolje zaštile, i pravno, i zdravstveno. To je, ističe se, i put da se iskorene makroi, mada mnogi sumnjaju u ovu idiličnu viziju modernih javnih kuća.

Radnice u seksu danas su u Francuskoj prepuštene stihiji, nemaju penzijsko, socijalno, niko im ne uplaćuje staž, iako obavljaju najstariji, i jedan od najtežih zanata. Pre svega, primorane su na ilegalu, nehigijenske uslove, rade po kiši, napolju, u haustorima, šumama, kombijima…

Idejni tvorci savremenih bordela ističu da je iluzorno misliti da će se zabranom obavljanja ove delatnosti postići to da ona ne postoji, jer realnost, od pamtiveka, pa i danas, pokazuje sasvim suprotno.

- Prostitutke moraju da se kriju, rade na opasnim i tamnim mestima. Uvek je, nažalost, bilo napada na njih i silovanja. To ohrabruje i mreže za trgovinu ljudima. Nemamo čarobni štapić, ali otvaranje kooperativa prostitutki bila bi najmanje loša opcija – ističe predlagač zakona Žan Filip Tangi, član nacionalnog biroa stranke Nacionalno okupljanje.

To je njegova lična inicijativa, ali kaže da ima i podršku šefice poslaničke grupe Marin Le Pen, dodajući da u zemlji ima i važnijih problema. Ipak, naglašava da nikome od koristi nije hipokrizija i zatvaranje očiju kao da prostitucija ne postoji.

Predlaganjem promene zakonodavstva u ovom domenu cilj je da se ukloni tabu oko ovog zanata, da bi se radnice bolje zaštitile i postale sopstvene gazdarice, zbog prevencije od seksualno prenosivih bolesti, ali i radi njihove i opšte fizičke bezbednosti. Prošle godine u Francuskoj je zabeleženo 1.579 napada na radnice u industriji seksa, od čega su 659 bile maloletnice.

Registrovane prodavačice ljubavi plaćale bi i porez, od čega bi i država imala korist. A ako se neka kasnije predomisli, može i da promeni profesiju, da ima iza sebe radni staž i platne liste. Tangi naglašava da je protiv toga da buduće javne kuće u Francuskoj funkcionišu po ugledu na Holandiju ili Nemačku, gde su žene izložene u izlozima. Smatra da bi sve trebalo da ima humanu notu.

Građani su podeljeni. Jedni su protiv, smatrajući da se time samo ozakonjuje degradirajući tretman žena, drugi misle da bi, naprotiv, na ovaj način prostitutke imale bolje uslove, a ima i onih trećih koji poručuju da bi u praksi trebalo najpre proveriti da li je sve to zaista tako.

KUMOVANjE BORDELIMA

Žan Filip Tangi priznaje da naziv "javne kuće" budi loše uspomene i ističe da bi ime trebalo da bude izmenjeno, a otvoren je i za to da predlog zakona može da bude dopunjen.

- Ne zaboravimo, bila su to mesta za eksloataciju žena. Zato su i zatvorena. Nećemo na isti način pisati istoriju. Imamo pomalo artističku i romantičnu viziju javnih kuća, zahvaljujući nekim francuskim umetnicima i filmovima, ali to je bilo grozno – kaže Tangi, najavljujući da bi to sada trebalo da izgleda sasvim drugačije.