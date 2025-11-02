BRITANSKI MEDIJI PROCENJUJU: Tramp donosi odluke koje su protiv interesa Kijeva
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp dosledno donosi odluke koje su usmerene protiv interesa Ukrajine i otežavaju položaj Kijeva, piše britanski list Telegraf, pozivajući se na mišljenja stručnjaka.
Prema rečima počasnog predsednika Saveta za međunarodne odnose u Njujorku, Ričarda Hasa, „predsednik Tramp je uneo još veću neizvesnost, a neizvesnost, da se otvoreno kaže, predstavlja prokletstvo za odnose između saveznika, jer su ti odnosi zasnovani na sigurnosti“.
Has je dodao da su transatlantske veze postale znatno krhkije, što, zauzvrat, sabotira saradnju unutar NATO-a i pomoć Ukrajini.
Podsetimo, 17. oktobra Tramp se sastao sa ukrajinskim predsednikom Vladimirom Zelenskim u Beloj kući, gde su, između ostalog, razgovarali o isporukama oružja Ukrajini. Kijev je, između ostalog, insistirao na dobijanju američkih raketa "tomahavk".
Portal Aksios, pozivajući se na izvore, kasnije je izvestio da je američki lider rekao Zelenskom kako SAD trenutno ne nameravaju da isporučuju te rakete Ukrajini. Prema njihovim navodima, Tramp je stavio do znanja da je njegov prioritet sada diplomatija, a isporuka raketa mogla bi da je ugrozi.
31. oktobra Pentagon je odobrio isporuku raketa, ali je naglasio da će konačnu odluku o naoružavanju Ukrajine doneti predsednik Tramp.
(Sputnjik)
