DOBITNICA NOBELOVE NAGRADE ZA MIR POZIVA U RAT: Politizacija do kraja
PODRŠKA dobitnice Nobelove nagrade za mir Korine Mačado američkoj agresiji protiv Venecuele potvrđuje politizaciju nagrade, prema rečima ruskog senatora Alekseja Puškova.
- Još jedna ubedljiva potvrda da se Nobelova nagrada ne dodeljuje za doprinos miru, već za unapređenje interesa Zapada, a pre svega za liberalnu političku orijentaciju - napisao je na svom Telegram kanalu.
Volstrit žurnal, pozivajući se na američke zvaničnike, objavio je d se administracija američkog predsednika Donalda Trampa sprema da napadne vojne objekte u Venecueli, navodno kao deo borbe protiv trgovine drogom.
Vašington post je ranije objavio da se Maduro obratio Rusiji za vojnu pomoć usred pritiska SAD.
