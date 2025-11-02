"TEŽIMO MIRU, NE TRAŽIMO SUKOB" Vašington i Peking uspostavljaju direktne kanale za vojnu komunikaciju

AMERIČKI ministar odbrane Pit Hegset izjavio je da će Vašington i Peking uspostaviti direktne kanale za vojnu komunikaciju, dodajući da bilateralne veze između dve zemlje nikada nisu bile bolje.

Hegset je rekao da je kasno sinoć, na marginama regionalnog bezbednosnog sastanka, razgovarao sa svojim kineskim kolegom, admiralom Dong Džunom, te da je tom prilikom postignuta saglasnost da su "mir, stabilnost i dobri odnosi najbolji put za dve velike i jake zemlje", prenosi AP.

On je to naveo u objavi na mreži Iks, nekoliko sati nakon što je pozvao zemlje jugoistočne Azije da budu čvrste i ojačaju svoje pomorske snage kako bi se suprotstavile sve više "destabilizujućim" akcijama Kine u Južnom kineskom moru.

"Težimo miru. Ne tražimo sukob, ali moramo osigurati da Kina ne želi da dominira ni nad vama ni nad bilo kim drugim", istakao je Hegset u subotu.

Južno kinesko more ostaje jedno od najnestabilnijih žarišta u Aziji dok zvanični Peking polaže pravo na skoro ceo region, a članice ASEAN-a Filipini, Vijetnam, Malezija i Brunej takođe polažu pravo na priobalna područja i objekte.

Hegset je rekao da je razgovarao sa predsednikom SAD Donaldom Trampom i da su se složili da odnos između SAD i Kine nikada nije bio bolji.

